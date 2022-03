realme presenta C35 e C31, due smartphone entry level

Dopo aver lanciato la sua linea di smartphone top di gamma, realme ora pensa alla fascia più bassa del mercato. Lo fa con due nuovi smartphone entry-level: realme C35e realme C31.

realme C35: l’entry-level con fotocamera da 50 Megapixel

realme C35 è dotato di una fotocamera principale da 50 Megapixel, la stessa di GT 2 Pro, con apertura f/1.8, abbinata a una macro da 2 Megapixel con apertura 2.4 e a una lente da 0,3 Megapixel per gli effetti di profondità. Nella parte frontale, invece, un’ottica da 8 Megapixel.

Il dispositivo è mosso dal processore Unisoc T616 con processo costruttivo a 12 nanometri, offre Android 11 con interfaccia realme UI 2.0 e un display Full HD da 6,6 pollici. Il telefono integra una batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 18 W che (secondo il produttore cinese) consente allo smartphone di durare per 39 giorni in standby ed essere caricato al 50% in 49 minuti.

Lo smartphone è disponibile in due colorazioni: Glowing Black e Glowing Green (nostra foto).

realme C31: la migliore performance nel segmento

realme C31 è dotato di una silhouette sottile 8,4 mm, offre un display IPS Lcd da 6,5 pollici con risoluzione di 720 x 1.600 pixels ed è equipaggiato con il processore Unisoc T612disponibile. Due opzioni di colore: Light Silver e Dark Green.

La sezione fotocamera è composta da un obiettivo principale da 13 Megapixel (wide), da uno macro da 2 Megapixel e da una lente da 0.3 per gestire la profondità di campo. Nella parte frontale c’è invece un “occhio” da 5 Megapixel.

In termini di batteria, il C31 mantiene i vantaggi della batteria 5000mAh della serie C e – secondo il produttore – assicura una durata di 45 giorni in standby. realme C31 ha un lettore dell’impronta digitale montato lateralmente.

Prezzi e disponibilità

realme C35 è disponibile da oggi in Italia con due varianti di memoria: 4GB+64GB e 4GB+128GB, a partire rispettivamente da 179 e 199 euro.

realme C31 sarà disponibile dal 1° aprile in Italia con due varianti di memoria: 3GB+32GB e 4GB+64GB, a partire rispettivamente da 149 e 169 euro.