Realme Watch 2 e Watch 2 Pro ufficiali in Italia con prezzi sotto i 100€

Non è passato nemmeno un anno da quando Realme è approdata nel mercato degli orologi connessi. Ad oggi ci sono già tre modelli a comporre il catalogo: il primo Realme Watch è stato introdotto il 31 agosto 2020, seguito pochi mesi dopo dal Realme Watch S (e Watch S Pro ).

Oggi è stato ufficializzato Realme Watch 2, accompagnato dalla sua versione Pro con alla base la stessa idea da cui è partita l’azienda: offrire smartwatch che badino all’essenziale con un prezzo aggressivo.

Realme Watch 2

Il Realme Watch 2 sfoggia un touchscreen LCD di forma quadrata con bordi arrotondati. Questo è un ritorno a casa per Realme, che prende il formato del suo primissimo Watch dopo i frame rotondi della gamma Watch S. Il piccolo schermo misura 1,4 pollici, per una definizione di 320 x 320 pixel.

Offre cinque livelli di luminosità e una serie di quadranti tra cui scegliere: 10 sono dinamici, altri possono essere personalizzati e almeno 100 stili saranno disponibili nell’applicazione Realme Link. Lato batteria, conta su una batteria da 315 mAh per un’autonomia di circa 12 giorni.

L’azienda Middle Kingdom si ispira al Watch S in termini di cinturino, con silicone come materiale. Non sono state indicazioni sulla certificazione IP per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Prezzo e uscita

Il Realme Watch 2 sarà disponibile a 54,99 euro dal 16 giugno 2021 sul sito web di Realme e Amazon.

Watch 2 Pro: la versione per gli atleti

Realme Watch 2 Pro tira fuori i muscoli e si rivolge principalmente agli atleti. Il brand assicura “potenti miglioramenti in termini di funzionalità, display e altre caratteristiche dell’esperienza utente”. Già sul fronte dello schermo, offre uno da 1,75 pollici, per una definizione di 320 x 385 pixel.

In termini di sensori, Realme Watch 2 Pro dispone di un sensore per pulsossimetro ( SpO2 ) per monitorare il tasso di ossigenazione nel sangue, un sensore di frequenza cardiaca o un doppio sistema GPS satellitare che fornirebbe una grande precisione nel posizionamento.

L’orologio sportivo propone un totale di 90 modalità sportive disponibili per soddisfare il maggior numero di persone, con più di 100 quadranti diversi disponibili. La sua batteria da 390 mAh dovrebbe anche garantirgli un’autonomia di due settimane.

Prezzo e uscita

Il Realme Watch 2 Pro sarà disponibile a 74,99 euro dal 16 giugno 2021 sul sito Realme e Amazon.