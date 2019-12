Realme ha presentato ufficialmente in Italia il suo smartphone di punta X2 Pro e altri tre modelli che andranno a completare la gamma italiana. realme 5 e 5 Pro sono gli smarpthone che appartengono alla fascia medio/bassa, caratterizzati da un ottimo rapporto tra qualità e prezzo e grande autonomia. realme X2 e X2 Pro sono invece gli smartphone Premium che vantano materiali di pregio, soluzioni tecniche all’avanguardia e un comparto fotografico di altissimo livello.

un’immagine tratta dalla presentazione della gamma realme a Milano

Levi Lee, Responsabile realme per l’Europa, ha dichiarato “Siamo molto soddisfatti di presentare la nostra offerta al mercato italiano. Seguendo il nostro motto, Dare To Leap, ci presentiamo in Italia con l’intenzione di offrire ai giovani consumatori prodotti sempre più sorprendenti, cercando di superare di volta in volta le loro aspettative, tanto dal punto di vista del design quanto nelle prestazioni e nella qualità, mantenendo al contempo un prezzo ragionevole. Vogliamo offrire una completa gamma di esperienze Dare-to-Leap, che rispecchino il nostro motto in termini di performance, design, qualità e servizi.” Ha concluso Lee.

X2 Pro mette in mostra i suoi quattro sensori fotografici

realme X2 Pro: il flagship

realme X2 Pro, è stato ideato con l’obiettivo di diventare il modello flagship dell’azienda, combinando velocità, potenza e prestazioni elevate con un design accattivante e moderno. È dotato di processore Snapdragon 855+, di un caricatore da 50W Super VOOC Flash Charge, che consente una carica completa della batteria in 35 minuti, e di uno schermo con 90 Hz di refresh rate. realme X2 pro ha anche un comparto fotografico con quattro sensori: fotocamera principale da 64 MP, uno zoom ibrido 20X con grandangolo a 115º, un teleobiettivo e un obiettivo verticale. realme X2 Pro sarà disponibile nei colori Lunar White e Neptune Blue e in tre configurazioni: 6GB+64GB / 8GB+128GB /12GB+256GB, a partire da 449,99 euro.

X2 pro con vista frontale del display da 6,5″ e risoluzione di 1.080×2.400 pixel

realme X2: il fotografico

realme X2 si contraddistingue per una fotocamera Xpert da 64MP. La fotocamera principale include infatti un sensore Samsung GW1 da 64MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 119°, un obiettivo macro da 4cm e un obiettivo ritratto, che garantiscono una qualità dell’immagine estremamente chiara insieme a un’esperienza fotografica multifunzionale in grado di assicurare performance elevate in molteplici scenari. realme X2 dispone inoltre di un obiettivo selfie da 32MP che assicura selfie in pieno giorno. La fotocamera frontale è dotata di una modalità Nightscape che aumenta radicalmente la luce e i dettagli degli autoscatti notturni. In aggiunta, è equipaggiato con un ricaricatore 30W VOOC Flash Charge 4.0, che riduce del 12% il tempo di ricarica rispetto alla generazione precedente e attrezzato con la piattaforma mobile Snapdragon 730G. Inoltre, con il suo Super AMOLED in-display fingerprint è sicuramente la scelta perfetta per i giovani utenti appassionati di fotografia, design e prestazioni di alto profilo. Il modello sarà disponibile nei colori Pearl Blue e Bianco White con una configurazione: 8GB+128GB a 329,99 euro.

realme X2 nella doppia vista per apprezzare display e comparto fotografico

realme 5 Pro: sotto i 200 euro

realme 5 Pro è il primo smartphone dotato di quadrupla fotocamera da 48MP sotto i 200 euro. Il modello combina prestazioni eccezionali e un design accattivante, per imporsi con sicurezza nel segmento di metà fascia. È dotato di 48 MP Quad Camera, Snapdragon 712 AIE Mobile Platform, che migliora le prestazioni complete del 10%, e di un ricaricatore 20W VOOC Flash Charge 3.0. Dispone inoltre di uno schermo FHD da 6,3 pollici (2340×1080) che offre una visione più ampia e più chiara con l’elegante “dewdrop design”. realme 5 Pro è disponibile nei colori Crystal Green e Sparkling Blue e in due configurazioni: 4GB+128GB / 8GB+128GB a partire da 299,99 euro.

realme 5 Pro

realme 5: batteria da 5.000 mAh

realme 5 è caratterizzato da un design innovativo, che richiama il profilo di un diamante e crea un effetto olografico accattivante e moderno. Il device è dotato di una fotocamera da 12MP ultra-grandangolo con un obiettivo macro in grado fornire una nuova esperienza di immagine, caratterizzata da un’ampia gamma di funzioni in grado di soddisfare le esigenze dell’utente in ambienti e scenari vari e differenti. Ulteriori elementi distintivi di questo modello sono rappresentati dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 665 AIE, dalla durata maggiore, grazie alla batteria di 5000mAh. Quest’ultima, grazie al design di protezione multilivello per le celle della batteria, fornisce una resistenza in dura maggiore rispetto ad altri tipi di batteria. Altra peculiarità di questo smartphone è la sua impermeabilità, garantita da tre strati resistenti agli spruzzi dall’interno verso l’esterno. Il modello sarà disponibile nei colori Crystal Blue e Crystal Purple con queste configurazioni: 4GB+128GB a 179,99 euro.

realme 5

I prodotti realme sono disponibili sul sito ufficiale realme (www.realme.com/it) e su Amazon Italia.