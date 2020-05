Mattinata densa di presentazioni da parte di realme che oggi ha mostrato via streaming il suo nuovo smartphone fotografico X3 Super Zoom e una serie di accessori IOT molto interessanti. Vediamoli insieme.

realme X3 SuperZoom

Cominciamo dal telefono. Il nuovo realme X3 SuperZoom ha una fotocamera a quadruplo sensore da 64 Megapixel. Il sensore principale è un Samsung GW1 64MP da 1/1,72 pollici, con apertura f/1,8 e lenti da 6P. Con la tecnologia Quad Bayer, lo smartphone utilizza pixel della dimensione di 1,6 μm.

L’obiettivo zoom 5x a periscopio è accompagnato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 Megapixel che fornisce una lunghezza focale da 16 mm a 124 mm, equivalente ad uno zoom uniforme da 0,5X a zoom ibrido 60X. La stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) consolida l’anteprima ingrandita, rendendo più semplice scattare foto nitide e chiare anche a 100 metri di distanza. Con un campo visivo di 119°, l’obiettivo ultra-grandangolare consente agli utenti di catturare immagini più ampie di paesaggi, monumenti e gruppi di persone.

Uno scatto alle stelle: Starry Mode

realme X3 SuperZoom include la modalità di scatto “stelle” Starry Mode. Con un semplice clic, la fotocamera immortala 10 scatti a lunga esposizione per un tempo massimo di 32 secondi e poi, grazie alla tecnologia AI della fotocamera, unirà le foto fino a creare un’immagine HDR multi-frame con riduzione del rumore, in grado di riprodurre ogni dettaglio del cielo stellato.

Anche la modalità Nightscape di realme X3 SuperZoom è stata migliorata con il Super Nightscape 4.0 AI Mode e Pro Mode. In modalità Pro, è possibile scattare foto notturne luminose, con dettagli ed effetti artistici regolando manualmente i parametri e l’algoritmo di sintesi multi-frame. Inoltre, in modalità AI, Super Nightscape 4.0 è in grado di identificare gli scenari e passare automaticamente dalla modalità Nightscape alla modalità Ultra Nightscape.

Il grandangolo per i selfie

realme X3 SuperZoom è dotato di doppia fotocamera selfie grandangolare: la fotocamera principale ha il sensore Sony IMX616 da 32 MP con un’ampia angolatura a 80,4°. La fotocamera ultra-grandangolare ha un sensore da 8 Megapixel e presenta un angolo super grandangolare di 105°, con un campo di ripresa 2,5 volte maggiore a quello installato sui modelli precedenti. Grazie alla tecnologia Edge Deformity Correction, è in grado di riconoscere e ottimizzare automaticamente i contorni dei volti.

Dotazione da flagship

Alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 855 Plus, adotta UFS 3.0 a doppio canale (Turbo Write + HPB) che ha le stesse prestazioni di UFS 3.1. La tecnologia Turbo Write può migliorare le prestazioni del trasferimento di documenti, mentre HPB aiuta a mantenere buone prestazioni anche dopo un uso prolungato. L’esclusivo sistema di raffreddamento a liquido di realme X3 SuperZoom protegge il telefono al 100% dalle fonti di calore interne. Lo schermo da 6,6 pollici FHD + Dual In-Display è coperto da Corning Gorilla Glass 5 con un rapporto screen-to-body del 90,6%. Il display Ultra Smooth supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz, con 120 frame al secondo. La batteria da 4.200 mAh può essere caricata completamente in soli 55 minuti e ne basteranno 30 per raggiungere il 70% di ricarica.

realme X3 SuperZoom: il design

realme X3 SuperZoom si presenta con un rinnovato design esteriore, una nuova interfaccia utente, certificazione waterproof, scanner per impronte digitali Fast Side 0,3s, GPS a doppia frequenza e molto altro. Inoltre, realme X3 SuperZoom ha NFC multifunzione per consentire di effettuare tutti i pagamenti con lo smartphone.

Prezzi e colorazioni

realme X3 SuperZoom sarà disponibile in 2 colori: Arctic White e Glacier Blue e un’unica configurazione: 12 GB + 256 GB a 499,99 Euro. realme X3 SuperZoom 12 GB + 256 GB è disponibile in preordine a partire da oggi su realme.com. Il primo giorno di vendita sarà il 2 giugno sempre su realme.com

Ecosistema IoT: realme Watch

realme ha lanciato ufficialmente realme Watch, il suo primo smartwatch. Il nuovo orologio intelligente è dotato di touchscreen a colori da 3,5 cm con 12 quadranti integrati. Lo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass e la sua luminosità può raggiungere 380nits. realme Watch è anche dotato di sensore di frequenza cardiaca ottico PPG ad alta precisione, che supporta il monitoraggio 24/7 ininterrotto della frequenza cardiaca. Infine, realme Watch è IP68 resistente all’acqua, il che significa che non c’è bisogno di toglierlo mentre ci si lava le mani.

realme Watch sarà disponibile su realme.com dal 23 giugno a 54,99 Euro. Tuttavia, come offerta limitata Early Bird, gli utenti potranno comprarlo dal 16 giugno ore 10:00 al 22 giugno ore 23:59 al prezzo speciale di 49,99 Euro.

realme Band

Presentata anche la nuova Realme Band, classica Band per il fitness con display da 2,4 cm a 65.000 colori. realme Band pesa solo 20g ed è realizzato in materiale polimerico leggero e rispettoso dell’ambiente. Il dispositivo è dotato di un sensore di frequenza cardiaca ottica PPG di alta precisione che misura la frequenza cardiaca in tempo reale ogni 5 minuti, consentendo all’utente di tenere sotto controllo la propria salute. realme Band supporta 9 modalità di attività sportiva come la camminata, la corsa, lo yoga e altro ancora.

realme Band sarà disponibile su realme.com il 23 giugno a 24,99 Euro. Tuttavia, come offerta limitata Early Bird, i 100 primi utenti potranno acquistarlo dal 16 giugno ore 10:00 al 22 giugno ore 23:59 al prezzo speciale di 19,99 Euro.

realme Buds Air Neo

realme Buds Air Neo sono invece i nuovi auricolari o basati sul protocollo Bluetooth 5.0. Una volta aperta la custodia, Buds Air Neo viene riconosciuto automaticamente dallo smartphone. Comandi touch: gli utenti possono sperimentare funzioni di controllo touch su Buds Air Neo. Il doppio tocco permetterà di avviare/mettere in pausa, il triplo tocco serve per passare alla traccia successiva, una lunga pressione su entrambi i buds attiverà l’assistente vocale per il funzionamento vocale o terminare una telefonata. Con una carica, Buds Air Neo può durare fino a 3 ore di riproduzione continua della musica. E con la custodia di ricarica, può raggiungere una durata totale della batteria fino a 17 ore.

realme Buds Air Neo sarà disponibile su realme.com il 23 giugno a 39,99 Euro. Tuttavia, come offerta limitata Early Bird, i 100 primi utenti potranno comprarle dal 16 giugno ore 10:00 al 22 giugno ore 23:59 al prezzo speciale di 35,99 euro. PowerBank 2

Power Bank 2

Non poteva poi mancare il nuovo Power Bank, chiamato, immaginate un po’, Powe Bank 2. Grazie alla modalità a bassa corrente, può caricare molti dispositivi AIoT, con piccole batterie, in modo rapido e sicuro. realme Power Bank 2 è dotato di batterie al litio polimerico ad alta densità da 10.000 mAh di alta qualità.

Sarà disponibile su realme.com il 23 giugno a 24,99 Euro. Tuttavia, come offerta limitata Early Bird, i 100 primi utenti potranno acquistarlo dal 16 giugno ore 10:00 al 22 giugno ore 23:59 al prezzo speciale di 19,99 Euro.

realme 6s

realme 6S sarà disponibile su realme.com dal 2 giugno con una singola configurazione di 4GB + 64GB a 199,99 Euro; in pre-ordine dal 26 giugno ore 10:00.