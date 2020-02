realme X50 Pro 5G sarà presentato il 24 febbraio in diretta streaming

Realme – come numerose aziende produttrici di smartphone – avrebbe dovuto presentare al Mobile World Congress di Barcellona il suo nuovo modello X50 Pro 5G.

La annullamento dell’evento, causata dai timori per l’epidemia di Coronavirus e comunicata nella serata di ieri, ha però di fatto cancellato quella che sarebbe stata la “prima volta” dell’azienda cinese nella fiera catalana.



Realme, tuttavia, non si è persa d’animo, e a meno di 24 ore dalla notizia dell’annullamento del MWC 2020, ha comunicato la nuova data di presentazione del suo X50 Pro 5G. L’azienda cinese, infatti, terrà un evento in streaming Internet il 24 febbraio.

Qui di seguito il testo ufficiale della comunicazione: