Huawei FreeBuds 5: design iconico, eccellente indossabilità e buon sound

Huawei prosegue la sua celebre dinastia di auricolari Bluetooth true wireless con le nuove cuffie FreeBuds 5. Si tratta di un modello “open fit“, quindi privo di gommino, con una forma davvero originale, che strizza l’occhio ad alcune delle più iconiche creazioni di design, dalle auto agli oggetti di arredo.

Huawei dichiara un target “giovane” che ama ascoltare musica, ma come sappiamo questa tipologia di prodotto è utilizzata in modo intensivo anche per conversare al telefono e deve quindi assicurare una buona autonomia oltre a leggerezza e confort nell’indossabilità: il produttore assicura una lunga durata della batteria e un sound profondo.

Andiamo a scoprire gli auricolari Huawei Freebuds 5.

Il design di Huawei Freebuds 5

La prima innovazione, quella immediatamente visibile aprendo la confezione, è relativa al design. I due steli hanno una sinuosa forma a goccia che aderisce bene al padiglione auricolare, appoggiandosi in modo fermo ma mai invasivo. Proprio grazie a questa forma particolare, le cuffie si aiutano nell’appoggio con la guancia, rimanendo saldamente in posizione. Il primo importante test, quello della vestibilità, è dunque superato a pieni voti. Freebuds 5 sono leggere (ciascuno stelo pesa 5,4 grammi) e, cosa più importante, non cadono, non si muovono neppure camminando o facendo attività fisica. Sia chiaro, non sono cuffie sportive, ma sono rimaste in posizione anche durante qualche breve corsa.

L’anatomia dell’orecchio umano, tuttavia, può variare notevolmente e non vi è alcuna garanzia che le Freebuds 5 funzionino per tutti allo stesso modo. Come sempre la vestibilità cambia al cambiare della specifica forma dell’orecchio. Proprio per offrire una presa migliore e un migliore contatto con l’orecchio, Huawei ha incluso in confezione dei gommini XL che avvolgono la parte superiore dell’auricolare rendendolo un po’ più spesso e meno scivoloso.

Bella anche la custodia che contiene i due steli (grazie alla loro forma le operazioni per estrarre gli auricolari o rimetterli nel case sono estremamente semplici). Ha forma ovoidale, pesa 43 grammi e ha una superficie satinata, mai scivolosa e particolarmente brillante quando è colpita dalla luce.

Tre i colori disponibili: Ceramic White, Silver Frost e Coral Orange.

La tecnologia audio

Le Freebuds 5 sono dotate di un driver dinamico ultramagnetico da 11 mm dotato di tecnologia Bass Turbo che assicura la riproduzione delle basse frequenze fino a 16 Hz. Ogni asticella dispone di tre microfoni.

Resistenti ad acqua e polvere con impermeabilità IP54, le Freebuds 5 supportano i codec L2HC e LDAC e sono certificate HWA e Hi-Res Audio Wireless. La velocità di trasmissione audio arriva fino a 990 kbps e l’audio HD è supportato fino a 96 kHz/24 bit.

C’è un triplo equalizzatore adattivo che ottimizza la qualità del suono in tempo reale, da 100 Hz a 2000 Hz, per compensare le differenti capacità uditive e gli eventuali deficit acustici.

Gli auricolari sono dotati di cancellazione del rumore intelligente, che funziona abbastanza bene anche in mancanza dei classici gommini che sigillano il condotto uditivo. Tre le modalità: dinamico, regola automaticamente la cancellazione del rumore di base, comodo, per luoghi poco rumorosi, e generale per luoghi particolarmente rumorosi.

C’è un menù con le impostazioni di equalizzazione predefinite: qui è presente una nuova funzionalità: si può impostare manualmente l’equalizzazione a 10 bande e aggiungere le proprie impostazioni audio. È anche possibile abilitare le chiamate HD e scegliere di dare priorità alla qualità del suono rispetto alla qualità della connessione o viceversa.

L’interfaccia

Per comandare al meglio le Freebuds 5 occore scaricare sullo smartphone l’app Huawei AI Life che, però, non si trova più sul Play Store di Google. Per ovviare alla cosa, scaricate dal sito ufficiale di Huawei l’App Gallery e da qui fate il download dell’applicazione.

Sull’app saranno visibili i diversi dispositivi Huawei già installati e sarà possibile aggiungere nuovi device, fra cui le cuffie Freebuds 5, aggiornarle e gestire le loro diverse funzionalità, vederne la carica (sia degli steli sia del case), attivare la cancellazione del rumore e le sue personalizzazioni, trovare gli auricolari facendogli emettere un suono acuto, personalizzare le gesture e impostare le diverse modalità acustiche disponibili.

Le Freebuds 5 sono in grado di collegarsi simultaneamente a più di un dispositivo e dall’app AI Life è possibile verificare quali sono i device connessi con le nostre cuffie. Di più, è persino possibile stabilire un dispositivo preferito.

L’autonomia di Huawei Freebuds 5

Huawei dichiara un’autonomia di 5 ore di ascolto musicale con una ricarica completa e la cancellazione del rumore disattivata. L’autonomia sale a 30 ore con il supporto del case a piena carica.

5 invece le ore lontano dal carica batterie per le chiamate, che diventano 3,5 se si utilizza la cancellazione del rumore. Nel complesso le informazioni del produttore sono molto vicine a quanto sperimentato da noi.

Inoltre, con una ricarica rapida di 5 minuti si ottengono 2 ore di ascolto.

I comandi

Huawei ha probabilmente scelto la strada più impervia (a livello tecnologico) per impartire i comandi alle cuffie mentre le si indossa: lo sfioramento. Non ci sono tasti fisici, non si devono “strizzare” gli steli, ma solo agire su di loro con dei “tap” o delle piccole “carezze”. Un doppio tocco, ad esempio, per rispondere o concludere una chiamata, un tocco più una pressione per rifiutare una telefonata; uno scorrimento dall’alto verso il basso o viceversa per abbassare o alzare il volume delle cuffie. La cancellazione del rumore può invece essere inserita o disattivata con una pressione lunga. Tutte queste gesture possono essere personalizzate e cambiate dall’utente.

Nonostante il coefficiente di difficoltà della regolazione a tocchi delle cuffie i comandi vengono sempre ben recepiti e basta poco per familiarizzare con le gesture. Inoltre, proprio la forma degli steli aiuta a trovare sempre il giusto feeling con il comando da impartire. E pure la regolazione del volume con leggeri swipe dall’alto o dal basso risulta comoda ed efficace. E, a proposito di volume, abbiamo apprezzato molto la regolazione massima, un poco più alta e decisa rispetto a molti concorrenti. Utile, soprattutto quando ci si trova in ambienti un po’ caotici, nel traffico o in luoghi con tanto rumore di fondo.

Il nostro giudizio

Abbiamo testato le Freebuds 5, sotto il profilo musicale, ascoltando diverse tracce, dalla musica classica ai pezzi rock. Nel complesso, la risposta delle cuffie è stata molto buona. Il suono è sempre stato avvolgente, buona la gestione degli alti (soprattutto nei campioni a 24 bit/96 KHz) e molto bene anche la gestione audio degli steli open-fit, che “aggiustano” in tempo reale la qualità acustica a seconda di come sono posizionati sul padiglione auricolare. Ve ne accorgerete voi stessi facendo un semplice test, e muovendoli leggermente dentro-fuori durante l’ascolto di un brano. Qualche piccola défaillance, tipica delle open-fit, avviene quasi unicamente nell’area dei bassi. Ma, se guardiamo al prezzo di queste cuffie, il giudizio non può che essere buono.

Nelle conversazioni abbiamo notato qualche sporadico rimbombo, ma il nostro interlocutore ha sempre ricevuto una voce forte e cristallina. Ancora una volta il volume alto va sottolineato come assoluto plus, rispetto ad alcuni auricolari con i quali si arriva a “fondo scala” troppo velocemente.

Discorso cancellazione del rumore: ANC e open-fit sono due concetti che non vanno particolarmente d’accordo fra loro. È ovvio che il meglio della cancellazione si ottenga quando il padiglione auricolare è ben tappato dai gommini delle cuffie in-ear. Qui, la riduzione funziona, ma molto dipende dagli ambienti in cui ci si trova. A volte appare efficace, altre volte davvero meno.

Nel complesso, le Huawei Freebuds 5 meritano il nostro Award.

PRO Design originale e stiloso

Design originale e stiloso Connessione multipoint

Connessione multipoint Ottimo volume e equalizzazione personalizzabile

CONTRO ANC non sempre percepibile

ANC non sempre percepibile Bassi non sempre impeccabili

Bassi non sempre impeccabili L’app AI LIfe non è più sul Play Store

Disponibilità e prezzo di Huawei Freebuds 5

Huawei FreeBuds 5 sono disponibili Huawei Store a partire da oggi, 17 aprile, al prezzo di 159,90 euro. Fino al 27 aprile è possibile ottenere una custodia protettiva in omaggio e 10% di sconto inserendo il codice AFREEBUDS7 al momento del pagamento.