Onyx Boox Note Air2 Plus: display e-ink e tutte le app di Android. La nostra recensione

Onyx Boox Note Air2 Plus è un’interessante tablet e-ink che consente di utilizzare le potenzialità di Android, compreso il Play Store e le sue applicazioni.

Onyx è un’azienda cinese specializzata nella produzione di tablet e-ink e il recente Boox Note Air2 Plus rappresenta una delle migliori realizzazioni in questo ambito. Il tablet si sviluppa intorno al grande display da 10,3 pollici e risulta ben assemblato e costruito con materiali di qualità. Su tutto spiccano lo spessore ridotto a soli 5,8 millimetri e il peso inferiore al mezzo chilo. La pulizia del design viene interrotta unicamente sul profilo di sinistra, da un connettore Usb Type-C, dal tasto di accensione, da uno speaker di sistema e dal microfono.

Display

La peculiarità è da ricercare, naturalmente, nella presenza di un display e-ink che, se da un lato obbliga a visualizzare i contenuti i bianco e nero, circostanza che può creare qualche limite, dall’altro dimostra che il core business di questo dispositivo non è di un normale tablet, ma quello di essere un eccellente ebook reader o un supporto per appunti e disegni. Ecco, in questa fattispecie di utilizzo il pannello fornisce il meglio di sè, grazie a una superficie utilizzabile molto ampia e a un feedback al tocco assai appagante, anche con il pennino in dotazione.

Dal punto di vista tecnico, il display da 10,3” è un e-Ink Carta con risoluzione di 1.872×1.404 pixel, ricoperto da un vetro Asahi che, oltre a proteggere il display dai graffi, ha un trattamento antiriflesso e una sensazione al tatto che ricorda la carta, grazie a una ruvidità tipica dei blocchi cartacei. Non manca l’illuminazione che, come per altri modelli di eReader, è di tipo frontale e quindi non disturba la vista; è possibile regolare sia l’intensità sia la tonalità, bilanciando anche i livelli di bianco.

L’hardware di Onyx Boox Note Air2 Plus

La scheda tecnica racconta di caratteristiche di pregio, con la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 662, octa-core, capace di gestire alla perfezione il sistema, affiancato da 4GB di RAM LPDDR4x e ben 64GB di memoria di archiviazione UFS 2.1.

La connettività comprende il WiFi 5 dual-band e il Bluetooth 5.0. Come detto sono presenti anche un microfono e un altoparlante, per registrare note vocali e per ascoltare sia le registrazioni sia gli audiolibri. Importante sottolineare, poi, che la porta Usb Type-C supporta il protocollo OTG e quindi ci permette di collegare memorie esterne o altre periferiche come mouse e tastiere.

La batteria da 3.700mAh ha una capacità elevata per questa tipologia di prodotti, e riesce a garantire un’autonomia di diverse settimane. Naturalmente la durata della batteria dipende dalla tipologia di utilizzo, ma abbiamo a che fare con un dispositivo che riesce a far dimenticare la presenza del caricabatteria.

Esperienza d’uso

Come detto, Onyx Boox Note Air2 Plus è mosso da Android 11, in una versione rivisitata da Onyx per una UI più semplice da usare e maggiormente consona alla tipologia di display e di prodotto. È presente il Google Play Store, da cui possiamo scaricare tutte le app di cui abbiamo bisogno per lavorare, a partire dai pacchetti Office, le app per le note e le app per la sincronizzazione con i vari servizi cloud. Se è vero che il sistema ci permette di scaricare qualsiasi applicazione è anche giusto considerare che alcune funzioni, come lo streaming video, non risulterà confortevole, per via della natura del display e-ink.

Anche la penna, che troviamo in confezione, ha una punta speciale che ricorda quella di una matita, e a contatto con il display ci regala il medesimo feedback di una matita classica.

Il dispositivo ha un’app di note preinstallata che ci è piaciuta molto: possiamo scegliere fra diversi tipi di scrittura (matita, penna stilografica, penna a sfera, pennarello o evidenziatore) e per ognuno di questi possiamo selezionare lo spessore della linea e il colore che, naturalmente vedremo soltanto dopo avere esportato il contenuto su un monitor a colori, vista la presenza del display in bianco e nero.

Fra le varie funzioni abbiamo anche il riconoscimento della scrittura, che funziona davvero bene. Anche con un tratto poco preciso e disordinato il sistema è riuscito a interpretare correttamente la calligrafia e convertirla opportunamente. Va da sè che tutti i contenuti creati possono poi essere condivisi con tutti i sistemi di messaggistica istantanea o su cloud.

Parlando di eBook, e tornando alla presenza del Play Store, oltre a sfruttare il lettore integrato possiamo scaricare le applicazioni preferite e accedere direttamente alla nostra intera libreria. Da notare che non è possibile prendere note a mano libera sui libri aperti con app Kindle, a cause di limitazioni dell’app stessa e non di Onyx Boox Note Air2 Plus.

Prezzo

Onyx Boox Note Air2 Plus è disponibile su Amazon al prezzo consigliato di 519 euro. Sempre su Amazon è possibile acquistare anche la Pen2 Pro con gomma (ma esiste anche una versione senza gommino), e una custodia protettiva flip, anche in versione magnetica.

Conclusioni

Onyx Boox Note Air2 Plus si è rivelato un ottimo prodotto, un tablet con chiara vocazione ereader, ma capace di coniugare anche tutte le funzionalità di Android e del suo pacchetto di applicazioni. In un quadro assai positivo, emergono un display e-ink di grande qualità, un perfetto feedback di scrittura, un software ben ottimizzato e un ottimo livello di autonomia.