Red Magic 8 Pro, il flagship da gaming arriva finalmente in Italia

La serie Red Magic 8 Pro è pronta per il mercato internazionale, questa volta con qualche novità di branding. Sparisce infatti il modello Pro+: nulla da temere, tuttavia, perché questo sarà sostituito dal nuovissimo modello Void.

Cominciamo con il Red Magic 8 Pro base: questo disporrà di uno schermo AMOLED da 6,8 pollici e refresh rate di 120 Hz. Sarà inoltre alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2, con configurazione di memoria da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. I componenti interni sono studiati in modo da consentire performance stabili durante il gioco.

Il comparto fotografico posteriore è costituito da una lente principale da 50 Megapixel, una ultragrandangolare da 8 Megapixel e un’ultima macroscopica da 2 Megapixel, sul lato anteriore c’è invece una selfie cam da 2 Megapixel. Infine c’è una grossa batteria da 6.000 mAh con ricarica veloce da 65 W.

Ma ora parliamo del modello Red Magic 8 Pro Void. Cosa cambia? Prima di tutto il design: infatti Void dispone di una scocca che, al posto di essere nera, è trasparente ed in grado di mostrare l’interno per un look futuristico ed esclusivo. In più, la configurazione di memoria questa volta è da 8 GB di RAM e 512 GB di archiviazione.

Red Magic 8 Pro sarà disponibile, anche in Italia, ad un prezzo di 649€ per il modello base e 749€ per quello Void.