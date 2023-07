Red Magic 8S Pro arriva globalmente, ecco i prezzi

ZTE ha lanciato il Red Magic 8S Pro in Cina qualche settimana fa. Si tratta del primo telefono a utilizzare una versione potenziata del processore Snapdragon 8 Gen 2, una sorta di 8+ Gen 2 sotto mentite spoglie, con un core principale Cortex-X3 a 3,36 GHz. Ebbene, questo smartphone sarà fra poco lanciato globalmente.

Il Red Magic 8S Pro viene lanciato globalmente in tre versioni: Midnight, Platinum (con incisioni nanometriche in 3d) e Aurora (con retro trasparente). Tutti e tre avranno illuminazione RGB sulle ventole di raffreddamento.

Le tre versioni non influenzano solo l’aspetto estetico, ma determinano anche la quantità massima di RAM e memoria: 12/256 GB per Midnight, 16/512 GB per Platinum e 16/512 GB per Aurora. Esiste tuttavia anche una versione di Aurora con 12/256 GB, nel caso ne si preferisse l’aspetto. Si può inoltre aggiungere 8 GB di RAM virtuale per arrivare a 24 GB.

La versione globale del Red Magic 8S Pro riduce la velocità di ricarica a 65W, rispetto agli 80W del modello cinese, mentre la capacità della batteria rimane la stessa, pari a 6.000 mAh. Ciò significa che una ricarica completa richiede 40 minuti.

Il Red Magic 8S Pro sarà disponibile globalmente su redmagic.gg, con offerte speciali per i primi acquirenti dal 27 luglio al 2 agosto, mentre le vendite aperte inizieranno il 3 agosto. Verso la fine di agosto, il telefono sarà disponibile anche su Amazon. In Europa il modello Midnight costerà €650, quello Platinum €780 e infine quello Aurora €800.