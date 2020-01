Xiaomi ha annunciato due nuove varianti di colore per Redmi 8 e Redmi Note 8 Pro in Cina, chiamate rispettivamente Phantom Red e Twilight Orange.



I nuovi colori saranno in vendita in Cina a partire da domani alle ore 10 locali. Il Redmi 8 arriverà in una singola configurazione con 4 GB di Ram e 64 GB di spazio di archiviazione al prezzo di 799 yuan (circa 105 euro), mentre il Note 8 Pro sarà disponibile in due opzioni di memoria: 6 GB/128 GB e 8 GB/128 GB al prezzo di 1.399 yuan (180 euro) e 1.599 yuan (205 euro).

Il Redmi 8 è alimentato dale viene fornito con un pannello da 6.22 pollici Lcd con risoluzione HD+, due fotocamere posteriori (rispettivamente da 12 Megapixel e 2 Megapixel) e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18 W.Il Note 8 Pro, invece, è mosso dale offrire sfoggia uno schermo da 6,53 pollici Lcd con risoluzione Full HD+. Lo smartphone è dotato di quattro ottiche, con sensore principale da 64 Megapixel e ha una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W.