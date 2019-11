Redmi 8 e Redmi 8A ricevono l’aggiornamento alla Miui 11 stabile globale

Redmi 8 e Redmi 8A, due smartphone di Xiaomi per i quali era previsto l’arrivo dell’aggiornamento alla MIUI 11 stable globale in India, a partire dal 13 novembre, stanno iniziando a ricevere la rinnnovata interfaccia basata su Android.



Il nuovo firmware per entrambi gli smartphone riporta il numero di versione 11.0.1.0.PCPINXM. Diversi tuttavia i pesi degli aggiornamenti: la build per Redmi 8 pesa 600 MB mentre quella per Redmi 8A non supera i 544 MB.

L’aggiornamento alla MIUI 11 si basa su Android Pie e non su Android 10 e viene fornito insieme con le patch di sicurezza di ottobre 2019.

Tuttavia, introduce una nuova interfaccia utente nella serie Redmi 8 insieme a una modalità dark a livello di sistema, nuove tracce audio e suonerie per la sveglia oltra a una funzione di risposta rapida.