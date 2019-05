Redmi K20 e K20 Pro: cambia il nome e arriva una colorazione shock

I Redmi K20 e K20 Pro stanno diventando i due smartphone più attesi dagli ammiratori dei prodotti by Xiaomi. Al momento, anche se uscita e disponibilità nel nostro Paese non sono ancora state confermate, non mancano i leaks quotidiani sulle loro funzioni. E non solo, perché la notizia di oggi è succulenta: i due dispositivi, dopo il lancio cinese, dovrebbero approdare in Europa attraverso la Polonia e potrebbero addirittura farlo non con il brand Redmi ma con il marchio Xiaomi.



Se tale circostanza sarà confermata il loro nome dovrebbe essere rispettivamente Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro.



Il sito polacco che per primo ha pubblicato la notizia la desscrive affidabile al 100%. Questo cambio di nome potrebbe anche significare che i due telefoni raggiungeranno anche altri paesi in Europa.

I due modelli dovrebbero essere messi in vendita il 28 maggio in Cina. Sarà un primo step per capire se queste voci sono vere.

Intanto sul Weibo è apparsa una foto del Redmi K20 Pro o dello Xiaomi Mi 9T Pro, a seconda di come vogliate chiamarlo, in una colorazione che è stata molto apprezzata dai fans e che conferma l’attenzione del produttore cinese per il look dei suoi telefoni. Il colore non ha ancora un nome ma contiene sfumature di rosso, blu e viola e si conferma di grande suggestione.