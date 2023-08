Redmi K60 Ultra annunciato in Cina, chip grafico personalizzato e processore Dimensity 9200+

Un nuovo smartphone si aggiunge alla serie Redmi. Si tratta del Redmi K60 Ultra, ed è stato annunciato ufficialmente proprio oggi: andiamo a vedere tutte le specifiche.

Il Redmi K60 Ultra è alimentato dal processore Dimensity 9200+, accompagnato da un massimo di 24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. C’è anche un chip grafico indipendente chiamato X7 sviluppato da Pixelworks, che aiuta a raggiungere un frame rate nativo di 144 FPS in diversi giochi. E poi, ovviamente, c’è il sistema operativo MIUI 14.

Redmi K60 Ultra presenta uno schermo da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, dotato di una luminosità massima di 2.600 nits, refresh rate di 144 Hz e campionamento del tocco di 480 Hz. Xiaomi non ha menzionato esplicitamente se il pannello è LCD o OLED, ma probabilmente si tratterà di quest’ultimo. Lo schermo supporterà la copertura DCI-P3 e il contenuto Dolby Vision e HDR10+.

Sul retro ci sono tre fotocamere: principale Sony IMX800 da 54 Megapixel, ultragrandangolare da 8 Megapixel e macro da 2 Megapixel. La selfie cam è invece da 20 Megapixel.

A coronare il tutto c’è la batteria da 5.000 mAh, in grado di ricaricarsi al 100% in 19 minuti con il caricatore da 120 W incluso. Tra le altre caratteristiche di Redmi K60 Ultra vi sono la connettività 5G, USB-C, Wi-Fi 6 e NFC multi-funzione. Infine lo smartphone possiede una classificazione IP68, diventando il primo smartphone Redmi con tale livello di protezione dalla polvere e dall’acqua.

Lo smartphone sarà disponibile nei colori bianco, nero e verde, con cinque opzioni di memoria: 12GB/256GB, 16GB/256GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB e 24GB/1TB. Rispettivamente i prezzi saranno di CNY2.599 (€325), CNY2.799 (€350), CNY2.999 (€375), CNY3.299 (€415) e CNY3.599 (€450). Sarà venduto in Cina attraverso il sito web ufficiale cinese di Xiaomi, ma non sappiamo ancora informazioni riguardo al suo arrivo in altri mercati.