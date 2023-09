Redmi Note 13 Pro+ in arrivo questo mese in doppia collaborazione con Samsung e Mediatek

Xiaomi lancerà il Redmi Note 13 Pro+ questo mese, e proprio in questi giorni stiamo entrando a conoscenza di alcune delle sue specifiche chiave. I dettagli arrivano dal profilo Weibo di Redmi stessa, che ha condiviso una serie di dettagli accompagnati dalla laconica frase “ci vediamo questo mese!”

Il Redmi Note 13 Pro+, dunque, sarà equipaggiato con il processore Dimensity 7200-Ultra, una variante potenziata della piattaforma a 4 nanometri di Mediatek. Avrà anche una fotocamera da 200 MP con un sensore Samsung ISOCELL, che offrirà un miglioramento nella elaborazione delle immagini per aumentare la chiarezza delle foto e lo zoom digitale.

Quest’ultimo, in realtà, è identico a quello utilizzato nel Redmi Note 12 Pro+. Tuttavia, accompagnato dal nuovo processore, sarà in grado di offrire un’elaborazione più raffinata per migliorare il risultato finale.

Al momento le informazioni ufficiali si fermano qui, compresa la data di lancio. Infatti sappiamo che il redmi Note 13 Pro+ arriverà questo mese, ma non sappiamo esattamente quando. Tuttavia ormai siamo quasi a metà di settembre, quindi non mancherà molto. E probabilmente arriveranno presto anche informazioni sugli altri dispositivi della famiglia.