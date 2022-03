Redmi Note: i nuovi smartphone 11 Pro+, 11S e 10 arrivano in versione 5G

Xiaomi ha annunciato il lancio di Redmi Note 11 Pro+ 5G e Redmi Note 11S 5G che vanno ad ampliare la Redmi Note 11 Series con due modelli ad alta velocità di connessione, e Redmi 10 5G che diventa il primo dispositivo della serie Redmi con funzionalità 5G. Si tratta in sostanza di tre nuovi modelli che portano la connettività 5G alla Serie Redmi e Redmi Note.

Prezzi e disponibilità

Redmi Note 11 Pro+ 5G sarà disponibile in Italia a partire dal 6 aprile in tre configurazioni: la variante da 6GB+128GB arriverà al prezzo di 449,9 euro, quella da 8GB+128GB a 479,9 euro, e la versione da 8GB+256GB a 499,9 euro. Nella fase di lancio sarà inoltre possibile approfittare di promozioni online per acquistarli rispettivamente al prezzo di 379,9 euro, 399,9 euro e 479,9 euro.

Prezzi, disponibilità e canali di vendita di Redmi Note 11S 5G e Redmi 10 5G saranno comunicati contestualmente all’arrivo sul mercato italiano.

Infine, da oggi sono disponibili sul mercato italiano anche Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G. Nello specifico la versione da 6GB+64GB di Redmi Note 11 Pro è acquistabile su mi.com al prezzo di 329.9 euro con promo early bird per le prime 48h pari a 299.9 euro, mentre la variante da 6GB+128GB è disponibile sia su mi.com che su Amazon al prezzo di 349.9 euro, con promo valida per 48h pari a 329.9 euro.

Redmi Note 11 Pro 5G è acquistabile in doppia configurazione da 6GB+128GB e da 8GB+128GB su mi.com e Amazon, rispettivamente al prezzo di 379,9 euro e 399,9 euro, quest’ultima con promo early bird di 349,9 euro valida per 48h.