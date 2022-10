Redmi Pad e Redmi Buds 4 Pro presentati a Monaco di Baviera

Insieme alle novità Xiaomi, arrivano importanti aggiornamenti per il brand Redmi. In particolare fanno la loro comparsa due nuove versione di cuffie true wireless e un tablet.

Realme Buds 4 e 4 Pro

Redmi Buds 4 e 4 Pro inaugurano una nuova generazione di cuffie Bluethooth, con la versione Pro che dispone di soppressione del rumore fino a 43db e Hi-Res Audio certified sound with dual-driver, LDAC.

Notevole anche l’autonomia che può arrivare fino a 36 ore combinando anche l’energia residua del guscio contenitore.

Redmi Buds 4 Pro, nei colori Black & White, e Redmi Buds 4 nella colorazione White saranno in vendita rispettivamente a 99,9 euro e 69,9 euro a partire dal 17 ottobre su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia.

Redmi Pad

Nuovo anche il tablet Redmi Pad che sarà disponibile in tre colorazioni: Graphite Gray, Moonlight Silver e Mint Green e sarà in vendita a partire da domani in doppia configurazione, da 3GB+64GB e da 4GB+128GB, rispettivamente al prezzo di 299,9 euro e 349,9 euro. La versione base sarà disponibile su mi.com, acquistabile al prezzo promo di 279,9 euro per 48 ore.

La variante da 4GB+128GB sarà acquistabile invece presso Xiaomi Store Italia e le principali catene di elettronica di consumo, al prezzo promozionale in fase dl lancio pari 329,9 euro.