In regalo il Dual Screen a chi acquista LG Velvet

Fino al 15 ottobre LG regala il Dual Screen a chi acquisterà il nuovo smartphone LG Velvet. Il Dual Screen è un secondo display – del valore di 249,90 euro – da 6,8 pollici con tecnologia Oled, identico al display principale di Velvet. Agganciato allo smartphone, permette di usare due app simultaneamente, una su ciascuno schermo. Sarà ad esempio possibile chattare sul display principale mentre si guarda un film sul Dual Screen oppure usare i social network e in contemporanea leggere un’e-mail.

Come accedere alla promozione

Dopo aver acquistato LG Velvet in uno dei negozi aderenti, è sufficiente registrare i dati di acquisto sul sito www.lgforyou.it entro quindici giorni (di calendario, non lavorativi) per poter così ricevere il regalo a casa. La promozione è valida fino al 15 ottobre nei negozi TIM e nei principali negozi di elettronica di consumo e fino al 10 ottobre sul portale di Amazon.

Informazioni dettagliate e tutte le limitazioni sono consultabili scaricando il regolamento completo dell’iniziativa disponibile sui sito www.lg.com/it/promotions.