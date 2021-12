Report IDC: vendite di Apple Watch a picco

Il terzo trimestre dell’anno ha fatto registrare un enorme calo per l’Apple Watch. Le vendite dello smartwatch numero uno al mondo sono scese di oltre il 35%, secondo la società di ricerche di mercato IDC.

Tuttavia, un recente rapporto pubblicato dall’azienda rivela che Apple è rimasta l’azienda numero uno nel mercato degli indossabili grazie a una solida performance di AirPods e Beats. Apple controlla quindi il 28,8% del mercato, davanti a Samsung e Xiaomi, entrambe con il 9,2%.

“Il recente lancio di Samsung della serie Galaxy Watch 4 è stato ben accolto ed è un significativo passo avanti per il produttore di orologi e Google, grazie al passaggio da Tizen a Wear OS. Samsung non si è solo concentrata sulla crescita della propria attività di dispositivi indossabili raggruppando i suoi dispositivi acustici, orologi e cinturini con gli smartphone, ma l’azienda sta anche tentando di rubare quote di mercato con soluzioni alla moda”, afferma IDC.