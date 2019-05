Le reti 5G stanno diventando, giorno dopo giorno, una realtà in tutto il mondo. Dopo la partenza in Corea del Sud, dove le reti locali avrebbero già raccolto 260.000 abbonati, ai nastri di partenza c’è ora il network svizzero dell’operatore Sunrise.

Martedì scorso, infatti, Sunrise ha annunciato la propria offerta, costruita attorno a tre smartphone 5G di tre diversi produttori (tutti cinesi): Oppo Reno 5G, Huawei Mate 20 X 5G e Xiaomi Mi Mix 3 5G.



Oppo ha presentato il modello Reno 10X zoom e Reno a Zurigo proprio la scorsa settimana, in partnership con Swisscom. Swisscom è il primo operatore a lanciare la variante 5G dotata di 256 GB di spazio di archiviazione, fotocamera con zoom 10X, 8 GB di Ram e batteria da 4.065 mAh. Il dispositivo, che costerà 999 franchi svizzeri (877 euro) sarà disponibile sia online sia nei negozi fisici.

Huawei invece ha nel portfolio il modello Mate 20 X 5G, la variante più grande della serie Mate 20, lanciata lo scorso ottobre a Londra. Lo smartphone ha una batteria da 4.200 mAh e offre la carica super veloce da 40W. Costerà 997 franchi svizzeri (875 euro).



Xiaomi – infine – ha annunciato il Mi Mix 3 5G a febbraio durante il MWC di Barcellona e ha già siglato partnership con vari carrier in tutta Europa, tra cui 3, Orange, Telefonica, TIM, Vodafone e Sunrise, il primo operatore che commercializzerà il suo dispositivo.