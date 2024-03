Ritorna OPPO Imagine IF Photography Awards con l’edizione 2024

OPPO rtorna con l’edizione 2024 del suo concorso globale di fotografia mobile – OPPO Imagine IF Photography Awards – il concorso che celebra l’immaginazione e la creatività attraverso foto scattate con gli smartphone dell’azienda cinese in tutto il mondo.

Quest’anno il concorso si avvale di una giuria di livello mondiale che comprende membri della prestigiosa Magnum Photos, diversi maestri Hasselblad, un fotografo del National Geographic e altre figure iconiche che giudicheranno le opere in gara per avere la possibilità di vincere un primo premio di 24.000 dollari e l’opportunità che la propria creazione venga esposta internazionalmente.

“Grazie all’innovazione continua della tecnologia di imaging, OPPO continua a superare i limiti della fotografia mobile”, ha dichiarato Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO. “Con gli OPPO Imagine IF Photography Awards, l’obbiettivo è di ispirare un maggior numero di utenti di smartphone in tutto il mondo a liberare la propria immaginazione per creare capolavori indimenticabili”.

Nove categorie di Awards

Gli Imagine IF Photography Awards 2024 avranno nove diverse categorie, che comprendono Landscape, Portrait, Colours, Unfading Moment, Fashion, Snapshot, Light, Travel, e Collection.

Ogni categoria mira a ispirare gli utenti a condividere le loro storie ed emozioni più avvincenti catturate attraverso l’obiettivo degli smartphone OPPO. Per apportare prospettive diverse e una vasta esperienza al concorso, OPPO ha invitato Steve McCurry, una delle figure più iconiche della fotografia contemporanea, insieme al fotografo del National Geographic Michael Yamashita, alla maestra Hasselblad Tina Signesdottir Hult, al membro di Magnum Photos Alec Soth e ad altri fotografi rinomati a far parte della giuria per la fase finale del concorso di quest’anno.

I premi di quest’anno includono un primo premio di 24.000 dollari per il vincitore dell’OPPO imagine IF Master (Gold Award), insieme all’opportunità di esporre i propri lavori a mostre internazionali come Paris Photo e di firmare con OPPO per diventare un OPPO Photographer con accesso prioritario a eventi speciali.

In palio anche quattro OPPO Silver Award, dieci OPPO Bronze Award e cinque Youth Award, oltre a quattro Menzioni d’Onore per ciascuna delle nove categorie, a testimonianza dell’impegno di OPPO nel riconoscere un’ampia varietà di talenti fotografici. I vincitori di tutte le categorie riceveranno generosi premi in denaro, device OPPO di ultima generazione e opportunità di essere esposti internazionalmente.

Per aiutare i partecipanti a liberare il meglio dalla loro fotografia, OPPO organizza anche diversi eventi come l’OPPO imagine IF Workshop, l’OPPO imagine IF Community e l’OPPO imagine IF Academy, che offrono ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con alcuni dei migliori fotografi del mondo, di apprendere nuove abilità fotografiche e di discutere con i colleghi le ultime novità in materia di mobile imaging.

Un successo crescente per gli OPPO IF Photography Awards

Nel 2023, gli OPPO imagine IF Photography Awards hanno attirato più di 700.000 iscrizioni da parte di utenti OPPO provenienti da 51 paesi e regioni. Come unico marchio di smartphone a partecipare a Paris Photo 2023, OPPO ha anche presentato una serie di immagini eccezionali, tra cui le opere di fotografi di fama mondiale e le opere vincitrici degli OPPO imagine IF Photography Awards 2023, portando l’immaginazione e la creatività dei fotografi mobile a un pubblico più ampio.

Il concorso OPPO imagine IF Photography Awards 2024 è aperto alle candidature fino alle 24:00 UTC+8 del 28 luglio 2024. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web ufficiale dell’evento all’indirizzo https://www.oppo.com/it/imagine-if/.