Rivelata la gamma Huawei Mate 50, tre smartphone con prestazioni al top

È arrivato il 6 settembre e, come promesso, Huawei ha rivelato la gamma Mate 50. Sarà composta da tre modelli: un’edizione base, una Pro e una speciale edizione Porsche Design.

Per cominciare, tutti e tre i modelli utilizzano il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Supporteranno la connessione 4G ma non quella 5G: questo non per scelta di design, ma a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti su Huawei. Le specifiche della memoria invece sono variabili: si parte da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria per il modello base meno capiente fino ad arrivare a 512 GB di memoria con l’edizione Pro.

Il Huawei Mate 50 modello base vanterà di uno schermo a 6,7 pollici con refresh rate di 90 Hz e risoluzione Full HD+. Il comparto fotografico è costituito posteriormente da una lente principale da 50 Megapixel, una grandangolare da 13 Megapixel e una teleobiettivo da 12 Megapixel dotata di zoom ottico 5x. Anteriormente c’è una selfie cam da 13 Megapixel posizionata in un notch.

Le dimensioni della batteria sono di 4.660 mAh, con ricarica cablata da 66 W e wireless da 50 W. In più c’è una modalità di risparmio batteria d’emergenza, in grado di tenere il telefono acceso per tre ore quando la batteria raggiunge l’1% (chiaramente con funzioni estremamente limitate).

Il Huawei Mate 50 Pro è molto simile, ma chiaramente con specifiche migliori. Per esempio, lo schermo è di 6,74 pollici con refresh rate di 120 Hz. Il comparto fotografico invece è praticamente identico a quello del modello base, eccetto il sensore teleobiettivo che sarà da 64 Megapixel e zoom 3.5x. La batteria è leggermente più grossa, ovvero 4.7000 mAh, ma la velocità di ricarica rimane la stessa, assieme al risparmio batteria d’emergenza.

E l’RS Porsche Design? Si tratta solamente di uno Huawei Mate 50 Pro ridisegnato. L’unica differenza è che il sensore teleobiettivo da 64 Megapixel sarà rimpiazzato da un sensore periscopico da 48 Megapixel.

Tutti e tre i telefoni utilizzeranno HarmonyOS 3.0 come sistema operativo, e saranno disponibili nei colori Blu, Arancione, Nero, Argento e Viola. Il Huawei Mate 50 base sarà disponibile a partire da 720€, il Mate 50 Pro a partire da 980€ e infine l’RS Porsche Design costerà la cifra 1.870€. Non si sa ancora nulla sulle modalità di distribuzione internazionale.