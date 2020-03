Rivelati in anteprima i prezzi della gamma Huawei P40

Huawei P40 e P40 Pro saranno svelati il ​​26 marzo con un evento online Tuttavia, a due settimane dal lancio, un sito greco afferma di aver ottenuto informazioni sui loro prezzi.



Secondo la fonte, che non viene però indicata, il P40 versione base con 128 GB di spazio di archiviazione avrà un prezzo di 849 euro, mentre la variante Pro con 256 GB di storage costerà 1.139 euro.



Un’altra indiscrezione, che viene dalla Cina, afferma che il P40 con 8 GB di ram e 128 GB di spazio di archiviazione costerà 999 euro, mentre ci vorranno 100 euro in più per arrivare a uno storage di 256 GB.

Infine, ci sarà anche una versione con 256 GB di storagee 8 GB di Ram, a 1.249 euro.

L’intera gamma Huawei P40 dovrebbe arrivare sul mercato greco ad aprile insieme insieme con il nuovo smartphone pieghevole Mate Xs, da pochi giorni uscito anche in italia.

Oggi, invece, ha esordito P40 Lite, di cui potete trovare la nostra recensione QUI.