Una notizia bomba proveniente dalla Corea del Sud afferma che Samsung starebbe per apportare una vera e propria rivoluzione nella sua offerta di fascia alta.

Per capire come potrebbe cambiare la line-up top di gamma di Samsung facciamo prima il punto di cosa è successo quest’anno.

Con il Galaxy S20, Samsung ha lanciato tre varianti (Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra). Qualche mese più tardi il produttore di Seul ha lanciato la gamma Galaxy Note20, da sempre caratterizzata dal pennino, questa volta con due varianti: Note20 e Note20 Ultra.



Secondo quanto rifersce The Elec Korea, il successore del Galaxy S20, denominato Galaxy S21, sarà dotato della S Pen, ma solo sulla variante Ultra. Il lancio dei modelli S21 è previsto per la prima metà del prossimo anno. Galaxy S21 avrebbe come nome in codice “Unbound” con le varianti: M1, N2 e O3. La S Pen apparentemente sarà a bordo solo del modello O3 (il top di tutta la gamma).



Ma veniamo alla bomba vera e propria. Samsung non avrebbe ancora confermato il lancio del Galaxy Note21 per il prossimo anno e per tale motivo sono emerse alcune indiscrezioni secondo le quali il produttore sarebbe intenzionato a non continuare la gamma Note sostituendola con i modelli di Galaxy Z Fold 3 abilitato all’utilizzo della S-Pen.

Ciò potrebbe significare che Samsung lancerà il Galaxy S21 nella prima parte dell’anno e i nuovi Z Fold/Z Flip nel secondo semestre.

Con i progressi nella produzione di massa dell’UTG (Ultra Thin Glass), Samsung avrebbe la capacità di produrre 600.000 display pieghevoli al mese con la possibilità di raggiundere l’obiettivo di 1 milione di display pieghevoli al mese entro la fine dell’anno.

Con grande probabilità, se queste notizie saranno confermate, Samsung non riuscirebbe a vendere un numero di dispositivi pieghevoli pari alle performance della linea Galaxy Note, ma l’elevato margine di profitto dei foldable potrebbe compensare il numero inferiore di unità vendute.

D’altra parte, l’inserimento del pennino su alcuni modelli della gamma Galaxy S21 potrebbe assicurare ancora più successo ai flagship coreani.