Robot aspirapolvere: un aiuto in casa irrinunciabile

Tenere in ordine e ben pulita la casa è un impegno particolarmente gravoso, soprattutto per le donne che lavorano anche fuori casa, ma la moderna tecnologia ogni giorno partorisce nuove idee e nuovi dispositivi, che vanno proprio in aiuto delle donne. Ma non solo delle donne; in effetti di tutte le persone che hanno la necessità di pulire in maniera veloce la casa. A volte anche senza interagire con i dispositivi di pulizia, stiamo parlando degli aspirapolvere robot, cioè di quei piccoli apparecchi che si muovono in maniera autonoma per tutta la casa, pulendo e rimuovendo lo sporco

Dalla domotica un aiuto in casa

Ovviamente questi dispositivi hanno bisogno di essere controllati dall’uomo, e per questo sono state create delle applicazioni apposite, che rendono ancora più veloce e più performante organizzare sessioni di pulizia casalinga. Gli aspirapolvere si sono diffusi nelle case italiane in maniera esponenziale, ovvero ogni giorno aumenta la richiesta perché offrono la possibilità di raccogliere senza fatica polvere e sporcizia in casa. Ma non soltanto, spesso vengono utilizzati anche per pulire la macchina, il garage o altri spazi esterni dove ci sia una pavimentazione. La moderna tecnologia ha migliorato anche i dispositivi manuali ovvero gli aspirapolvere che devono comunque essere utilizzati dalla mano umana. Ma lo sviluppo più avanzato ha creato questi nuovi robot, ovvero apparecchiature per la pulizia basati sui principi della domotica. Ma quali sono le migliori app per robot aspirapolvere ?

Casa pulita con il piccolo robot rotondo

Apparecchiature che fanno tutto da sole, attraverso applicazioni da utilizzare sul proprio smartphone; queste applicazioni permettono di controllare gli aspirapolvere robot a distanza, essi sono dotati di un intelligenza artificiale. Dispositivi all’avanguardia che in commercio da poco tempo ma che hanno già registrato un grande successo. Fino a pochi anni fa questa metodo per le pulizie domestiche era assolutamente impensabile; nessuno avrebbe mai detto che oggi la nostra casa sarebbe stata pulita da un piccolo congegno rotondo che cammina da solo, ovviamente chi si approccia a questo tipo di prodotto lo fa sempre con una leggera prevenzione, ovvero timore del costo, ma in realtà ve ne sono in uscita ogni giorno con costi che sono alla portata di tutte le tasche.

A ogni robot la sua app

Proprio grazie allo sviluppo costante di questo settore e il suo successo che ha contribuito a una discesa rilevante dei prezzi degli l’aspirapolvere stessi, le tipologie sono sono veramente tante, possiamo dire che qualsiasi brand che produce elettrodomestici si è cimentato nel creare il proprio robot da pulizia; questo discorso comporta anche la necessità di sottolineare che ad ogni aspirapolvere robot ovviamente è abbinata una applicazione differente. Quindi non dobbiamo pensare di scaricare un’applicazione per il controllo a distanza dell’aspirapolvere a caso, questo non è possibile, perché ogni diverso marchio ha una sua applicazione specifica.

Per uso domestico e industriale

Quindi se compriamo un robot aspirapolvere dobbiamo anche documentarci su quale applicazione ci permetterà poi di controllare in remoto la programmazione del robot stesso. Questi robot aspirapolvere sono dedicati quasi esclusivamente all’uso domestico, ma ve ne sono alcune versioni, come già abbiamo citato, utilizzabili e validi anche per l’ufficio o spazi più grandi di un appartamento normale, il semplice controllo dell’aspirapolvere direttamente dal vostro smartphone fornisce una garanzia di velocità ed efficacia, che sono proprio le caratteristiche che la clientela cerca vista la difficoltà nel fare le pulizie di casa ogni giorno per via del lavoro o di altre motivazioni.

I metodi per il controllo da remoto

Generalmente l’applicazione viene fornita dal produttore ovvero il brand che si è cimentato nella realizzazione del robot, esso fornisce anche indicazioni su quale applicazione scaricare nello smartphone, tramite un abbinamento particolare: aspirapolvere robot e app da smartphone. Alcuni di questi robot non sono dotati soltanto della capacità di recepire i controlli da remoto attraverso il telefono, ma sono dotati anche di un collegamento con Alexa; praticamente anche tramite WiFi, con il solo utilizzo della voce. Tutti gli aspiratori robot sono in grado di mappare l’intera casa ed è una caratteristica importante per pulire accuratamente tutti gli ambienti. Solo pochi marchi che producono aspiratutto robot non hanno questa caratteristica, in comune hanno tutti una autonomia e un costo simile che varia dalle 150 alle €300 circa.

Le applicazioni per smartphone più conosciute: Irobot Home

Le applicazioni che generalmente possono gestire in maniera efficace quasi tutte le marche di robot aspirapolvere facendo bene Attenzione però l’applicazione sbagliata che non gestisce il vostro robot aspirapolvere Quindi controllare molto bene le marche il numero di modello le caratteristiche e quant’altro. Una delle più note applicazioni per robot aspirapolvere è Irobot Home che è compatibile con tutti i dispositivi che funzionano con Android 4.4; e con tutte le versioni successive; questa app di controllo per il robot aspirapolvere funziona solo con un tipo di marchio.

Neato Robotic

Un’altra applicazione utile ma che deve essere necessariamente abbinata a robot aspirapolvere di una certa marca è la Neato Robotic; può essere scaricata gratuitamente da Google Play Store come quasi tutte le altre, ed è compatibile con i dispositivi Android che supportano 4.1 e versioni successive; questa è un’applicazione che ha ricevuto tantissime recensioni da parte degli utenti molto positive. Oltre alla capacità di mappare la metratura della casa e memorizzare tutti gli angoli che vanno puliti in maniera accurata molti robot aspira-tutto sono dotati di sensore ai bordi per consentirgli di non bloccarsi contro gli ostacoli e di coprire tutta l’area dell’appartamento anche tramite il WiFi.

Samsung Smart Home

Un’altra applicazione famosa è la Samsung Smart Home che ovviamente funziona soltanto con l’aspirapolvere robot della Samsung, è una delle più note e delle più gettonate così come gli apparecchi per pulire la casa dello stessa casa produttrice; questa applicazione supporta gli smartphone con Android 4.0 e con tutte le versioni successive; dobbiamo ricordare anche che il costo degli aspirapolvere robot dipende dalla potenza dell’aspirapolvere stesso, più l’elettrodomestico è potente più il costo sale.

Dyson link

Proseguendo nella lista delle applicazioni per il controllo da remoto del robot aspirapolvere dobbiamo citare la Dyson link; che anche questa applicazione supporta dispositivi Android 4.0 e tutte le versioni successive; cosi come la Ecovacs anch’essa scaricabile gratuitamente sempre da Google Play Store; questa applicazione ha in più l’opzione per informare l’utente del livello di carica della batteria; per il funzionamento del robot aspirapolvere; è un’applicazione compatibile con i dispositivi che hanno al loro interno Android 4.0 e tutte le versioni successive.