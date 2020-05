Le ruote da 849€ del Mac Pro diventano le ruote di uno skateboard

Disponibili in Italia ad un prezzo di 849€, il Kit di ruote Apple per Mac Pro è incredibilmente costoso ma questo non significa necessariamente che non possa vendere.

A quanto pare, le ruote possono essere acquistate per il Mac Pro ma anche per costruire uno degli skateboard più imbarazzanti di tutti i tempi e gli esperti di skateboard di Braille Skateboarding hanno ordinato il Kit completo per fare proprio questo.

Inutile dire che per installarle non è stato certo facile perchè non progettate per questo scopo ma…funzionano!

Apple afferma che l’installazione è abbastanza semplice, anche se è ovvio che questo vale solo quando viene utilizzato un Mac Pro, non uno skateboard.

Il kit deve essere installato. Viene fornita una chiave a bussola esagonale da 1/4″ a 4 mm, ma sono richiesti attrezzi aggiuntivi. Rispetto alla versione di Mac Pro con piedini, quella con ruote è più alta di 2,8 cm.

Che si tratti di uno skaterboard di lusso o di un computer, le ruote del Mac Pro rimangono il tipo di accessorio che non ha senso acquistare per via del prezzo.

Un kit di ruote specifico per Mac Pro. Con queste ruote su misura in acciaio e gomma puoi spostare facilmente il tuo Mac Pro dove vuoi, anche da una parte all’altra dello studio.

Ora come ora siamo curiosi di sapere quante ne riuscirà a vendere Apple alla fine dell’anno…