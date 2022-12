Samsung, addio alla serie Galaxy A7?

Samsung ha sempre avuto molta fortuna nel mercato dei dispositivi di fascia media. La serie Galaxy A5 è molto popolare e apprezzata, ma lo stesso non si può dire di quella Galaxy A7, tanto che l’ultimo modello A73 non è nemmeno uscito in molti paesi, fra cui l’Italia. Non è una sorpresa quindi che Samsung abbia intenzione di abbandonarla completamente.

In effetti non c’era stata nessuna voce su un futuro smartphone Galaxy A74, che sarebbe dovuto uscire all’inizio dell’anno prossimo. Il motivo è semplice: il dispositivo non è mai esistito. Almeno, questa è la conclusione più logica, anche se ovviamente non è corroborata da alcuna dichiarazione ufficiale.

Sarebbe una mossa sensata per Samsung concentrarsi prevalentemente sullo sviluppo e sulla produzione della serie A5, molto più popolare. Nel mercato degli smartphone tra l’altro è prevista una contrazione imminente e anche altre compagnie, fra cui Apple, stanno correndo ai ripari per ridurre i danni.

Non è nemmeno chiaro cosa sarà dei Samsung Galaxy S22 FE e S23 FE. La loro assenza lascerebbe un vuoto abbastanza grosso nell’offerta di Samsung, e non è chiaro come questa desideri riempirlo. Non è da escludere che la serie Galaxy A7 non abbia visto una vera e propria cancellazione, ma solo un rinvio: in entrambi i casi bisognerà aspettare un po’ per vedere come la compagnia deciderà di muoversi.