Samsung annuncia i nuovi Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro

Il grande giorno è arrivato. Insieme ai nuovi pieghevoli, Samsung ha annunciato ufficialmente anche Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, due smartwatch che andranno a inserirsi nel catalogo del produttore coreano per alzare l’asticella delle soluzioni fitness e del benessere a portata di polso.

Galaxy Watch5 è dedicato a tutti, mentre Galaxy Watch5 Pro è lo smartwatch pensato per atleti e sportivi estremi.

“Puntiamo a offrire alla nostra community Galaxy Watch gli strumenti, i dati e le risorse necessari non solo per avere un quadro generale più chiaro del proprio stato di salute e benessere, ma anche per accompagnarli in questo viaggio” ha affermato il Dott. TM Roh, President e Head della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics. “Il rivoluzionario sensore Samsung BioActive ci consente di offrire agli utenti un quadro estremamente completo e ricco di insight sul loro stato di salute”.

Galaxy Watch5: gallery

Galaxy Watch5 Pro: gallery

Tanti sensori, tanta tecnologia

La serie Galaxy Watch5 si rinnova con una nuova versione del sensore Samsung BioActive in grado di gestire tre potenti sensori di salute: frequenza cardiaca, segnale cardiaco elettrico e analisi dell’impedenza bioelettrica per rilevazioni complete di parametri come la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e addirittura i livelli di stress.

Ma le novità non finiscono qui. Gli utenti avranno il controllo anche sul proprio stato di salute cardiaca con il controllo della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma e il rilevamento della temperatura. Tutto dal polso.

Il benessere al centro di tutto

Non solo fitness ma anche post allenamento, riposo e recupero. Lo strumento per la misurazione della Composizione Corporea garantisce una panoramica completa dello stato di salute con un approccio su misura che punta a stabilire obiettivi, proporre allenamenti personalizzati e tenere traccia dei progressi.

Dopo ogni allenamento gli smartwatch della serie Galaxy Watch5 offrono preziosi dati sul recupero, tra cui consigli personalizzati sulla quantità di acqua da assumere in base ai liquidi persi sudando. Grazie agli Sleep Scores, che monitorano le fasi del sonno come il russare e i livelli di ossigeno nel sangue, sarà monitorata invece la parte notturna.

Autonomia e design

Buone notizie sul fronte autonomia. Aumentata del 13% la batteria su modello Galaxy Watch 5 che ora garantisce 8 ore di tracciamento del sonno con una ricarica di soli 8 minuti.

Samsung ha integrato il primo smartwatch con display in vetro zaffiro per offrire maggiore resistenza esterna (+60%). Arriverà anche l’aggiornamento One UI Watch 4.5, per una digitazione più completa e un’interfaccia più reattiva e semplice.

Galaxy Watch5 Pro: le differenze

Dedicato agli sportivi più estremi, Galaxy Watch5 Pro si prepara ad affrontare ogni sfida: escursioni in montagna, ciclismo intenso e molto altro. Realizzato in vetro zaffiro rinforzato, più robusto e in grado di resistere in modo efficace a qualsiasi tipo di usura con una cassa in titanio e ghiera touch sporgente a protezione del display.

Anche su questo modello la batteria è aumentata del 60% rispetto al Galaxy Watch4 per durare di più anche con i vantaggi offerti da GPX, per la prima volta disponibile sui dispositivi Galaxy Watch.

Grazie alle indicazioni Turn-by-turn, quando si rientra Galaxy Watch5 Pro ci riporterà alla base senza intoppi con la funzionalità Track back per fare il percorso a ritroso.

Prezzi e uscita

Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro saranno pre-ordinabili in Italia a partire dal 10 agosto con disponibilità dal 26 agosto.

Galaxy Watch5 è acquistabile nel taglio da 44 mm nei colori Graphite, Sapphire e Silver e il modello piccolo da 40 mm nelle colorazioni Graphite, Pink Gold e Silver. Disponibile a partire da 299€ per le versioni Bluetooth e 349€ per i modelli LTE.

Galaxy Watch5 Pro sarà disponibile nei colori Black Titanium e Gray Titanium con display da 45 mm, a partire da 499€ per la versione Bluetooth e 549€ per i modelli LTE.

Con Galaxy Watch5 Bespoke Studio su Samsung.com sarà possibile creare il proprio orologio scegliendo il modello, la dimensione, il colore della cassa e il cinturino, sfruttando fino a 1032 combinazioni esclusive.

Per tutti coloro che preordinano uno smartwatch dal 10 al 25 agosto riceveranno gratis gli auricolari Galaxy Buds Live. Ecco i link: