Samsung annuncia il chip di sicurezza S3FV9RR

Samsung ha lanciato il suo chip di sicurezza di seconda generazione per dispositivi mobili. Soprannominato S3FV9RR, il nuovo chip Secure Element (SE) offre una protezione ancora maggiore rispetto al chip S3K250AF SE presente nei telefoni Galaxy S20 grazie ad una certificazione di livello superiore.

Il chip S3FV9RR è fornito da un protocollo di sicurezza (EAL) 6+ certificato da Common Criteria (CC), uno standard internazionale che certifica il livello di sicurezza dei prodotti IT. Le classificazioni CC EAL vanno da EAL1 a EAL7, di cui sette sono le più sicure.

Il punteggio CC EAL 6+ ricevuto dal nuovo chip Samsung è il più alto che un componente mobile abbia mai ricevuto. Giusto per entrare nei dettagli, l’S3K250AF, annunciato in precedenza a febbraio, era certificato CC EAL 5+.

“Con la nuova soluzione standalone di sicurezza (S3FV9RR), Samsung sta montando una barriera potente su dispositivi intelligenti per salvaguardare le informazioni private”, ha affermato Dongho Shin, SVP del marketing System LSI di Samsung.

La soluzione di sicurezza Samsung di seconda generazione sarà fornito con un chip SE e software di sicurezza avanzato e sarà in grado di protegge il dispositivo da attacchi software e hardware per tutte le forme di dati dell’utente.

La società afferma di offrire protezione per attività come l’avvio, l’archiviazione isolata e pagamenti mobile. Può anche essere utilizzato per passaporti elettronici e portafogli hardware di criptovaluta.

Questo chip può trovare il suo utilizzo in smartphone, applicazioni IoT e altri dispositivi. Samsung afferma inoltre che la soluzione soddisfa i “requisiti del modulo di sicurezza hardware per le operazioni crittografiche delineati da un’imminente versione del sistema operativo mobile”, che è probabilmente Android 11.

La nuova soluzione di sicurezza di Samsung sarà disponibile nel terzo trimestre di quest’anno e c’è una buona possibilità che debutterà con la serie Galaxy Note 20 ad agosto