Il 2020 verrà ricordato come un Annus horribilis anche da Samsung. Secondo una notizia proveniente dalla Corea del Sud, infatti, il produttore asiatico, per la prima volta in nove anni, non sarà in grado di raggiungere i 300 milioni di telefoni venduti.



Si stima che Samsung raggiungerà una quota di spedizioni pari a 270 unità. Alla fine del terzo trimestre del 2020, Samsung aveva ufficializzato di aver distribuito 189 milioni di telefoni, un numero che deve comunque essere considerato positivo visti gli effetti causati dalla pandemia di Covid-19.

Tuttavia, la società ha già fissato un nuovo obiettivo: quello di raggiungere i 307 milioni di unità nel 2021. Il risultato sarà perseguito ampliando la gamma degli smartphone 5G di fascia media e bassa e promuovendo maggiormente i modelli pieghevoli.



Di questi 287 milioni di unità saranno smartphone, mentre il resto feature phone. Dei 287 milioni di smartphone, quasi 50 milioni saranno modelli flagship.