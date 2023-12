Samsung estende il servizio di Self Repair a nuovi modelli Galaxy

Samsung Electronics ha annunciato che il suo programma Self-Repair è ora disponibile anche per i più recenti smartphone, tablet e PC del produttore di Seul, in Corea del Sud e in altri paesi europei.

Samsung ha deciso di espandere il programma ai dispositivi pieghevoli Galaxy, inclusi Galaxy Z Flip5 e Z Fold5. Nel corso del mese di dicembre verranno aggiunti altri modelli Galaxy, tra cui la serie Galaxy S23, la serie Tab S9 e la serie Galaxy Book2 Pro.

Samsung ha lanciato per la prima volta il suo programma Self-Repair negli Stati Uniti nel 2022. Il programma si è poi esteso alla Corea del Sud, al Brasile, al Messico e ad alcuni paesi europei (fra cui l’Italia) lo scorso giugno.

Ora l’azienda sta per estendere la copertura del programma ad altri 30 paesi in Europa, tra cui Danimarca, Grecia, Ungheria e Portogallo.

Il programma fornisce agli utenti Galaxy l’accesso a parti originali, consentendo di sostituire lo schermo, il vetro posteriore, le porte di ricarica, l’altoparlante, il vassoio della SIM, i tasti laterali e il tasto del volume dei loro smartphone Galaxy.

Allo stesso modo, gli utenti della serie Galaxy Book potranno riparare il case anteriore e posteriore, il display, la batteria, il touchpad, il tasto di accensione con lettore di impronte digitali, i piedini in gomma, la ventola e gli altoparlanti.

Nell’ambito dell’impegno di Samsung nel fornire alla community Galaxy più scelte di riparazione, gli utenti potranno conservare tutti gli strumenti di riparazione, fornendo un metodo comodo e senza problemi per riparare i propri dispositivi Galaxy in qualsiasi momento.

Gli utenti Galaxy possono visitare Samsung.com per saperne di più sul programma Self-Repair di Samsung.