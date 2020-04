Samsung estende la garanzia di tutti i prodotti

Nessun problema di garanzia nei prossimi mesi per chi ha un prodotto Samsung. Il produttore coreano viene incontro ai consumatori italiani, in questo momento non facile, estendendo la garanzia fino al 15 luglio 2020 di tutti quei prodotti il cui periodo di assistenza gratuito è in scadenza fra il 15 marzo e il 15 giugno.

L’iniziativa, lodevole, si aggiunge alle altre che Samsung ha già intrapreso per restare al fianco dei propri clienti. «I rapporti che abbiamo costruito con i nostri clienti negli ultimi 50 anni sono di fondamentale importanza. Ecco perché in questo momento difficile – spiega Vito Fortunato, Head of Service Division di Samsung Italia – ci stiamo impegnando più che mai nell’offrire servizi che permettano loro di semplificare la propria vita, lavorare, gestire la casa e rimanere connessi con i propri cari, anche a distanza. È in quest’ottica che abbiamo deciso di estendere la garanzia dei prodotti in scadenza, e che lavoriamo ogni giorno per garantire i nostri consueti standard di servizio».

Samsung ricorda che il servizio clienti è sempre disponibile 7 giorni su 7 al numero di telefono gratuito 800.7267864 o sui canali chat del sito www.samsung.com

Il produttore ha inoltre attivato il servizio di ritiro e riconsegna gratuito a domicilio per smartphone e tablet. Potenziato anche il servizio online Smart Repair per gli smartphone Galaxy che hanno subito un danno non coperto da garanzia.

Per maggiori informazioni sui servizi di assistenza Samsung potete visitare la pagina www.samsung.it/contattaci. Per Smart Repair il riferimento Web è www.samsung.it/smartrepair.