Samsung Exynos 880 ufficiale: il 5G per la fascia media

Samsung ha annunciato un nuovo SoC per completare la propria gamma di processori Exynos. Destinato ai prossimi smartphone di fascia media, Exynos 880 ha otto core ed è realizzato con il processo FinFET a 8 nm e un modem 5G integrato, come quello che Qualcomm e MediaTek offrono con i rispettivi Snapdragon 768G e Dimensity 820.

Da un punto di vista tecnico, gli otto core dell’Exynos 880 sono, ovviamente, divisi in due gruppi: da un lato due core Cortex A76 con clock a 2 GHz e destinati ad attività affamate di energia mentre gli altri sei core Cortex A55 con clock a 1,8 GHz sono progettati per il risparmio energetico. Sul lato GPU, c’è una parte grafica Mali-G76 MP5 in grado di supportare il display in Full HD+.

L’ISP (Image Signal Processor ) integrato da Samsung consente il supporto di un massimo di 64 Megapixel su una singola telecamera. Il supporto per due sensori da 20 Megapixel è disponibile anche come alternativa ma il chip è in grado di gestire fino a tre sensori fotografici. Samsung menziona anche il supporto per video 4K a 30 frame al secondo e la codifica/decodifica nei codec H.265, H.264 o VP9. Anche le parti NPU (Neural Processing Unit) e DSP (Digital Signal Processor) sono incluse sull’Exynos 880, per calcoli più rapidi, potenziati dall’intelligenza artificiale.

In termini di connettività, il modem 5G di questo nuova proposta è in grado di supportare le bande 5G inferiori a 6 GHz fino a 1,28 Gb/s e 3,55 Gb/s rispettivamente per upload e download. Troviamo poi la presenza della connettività WiFi 5 (ac) e Bluetooth 5.0.

Produzione di massa e uscita

Come indica Neowin, Exynos 880 è già entrato nella fase di produzione di massa e ha già debuttato su uno smartphone non Samsung: il Vivo Y70S, lanciato in Cina questa settimana.