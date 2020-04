Samsung lancia la promo Flash Weekend

Sconti ufficiali da Samsung con la nuova promozione Flash Weekend. Ogni ultimo fine settimana del mese sul proprio online store il produttore coreano proporrà, a partire da questo weekend, uno sconto speciale su un singolo prodotto. La promozione sarà valida da venerdì mattina, quando il dispostivo oggetto dell’offerta sarà svelato, fino alla mezzanotte di domenica.

L’iniziativa è oggi al debutto con un prodotto molto interessante, che sicuramente desterà l’attenzione dei più esigenti appassionati di smartphone. Parliamo del Samsung Galaxy S10+ 128 GB proposto a 649 euro, ossia 230 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 879 euro. La consegna standard a casa via corriere è gratuita e avviene in pochi giorni.

Non è tutto. Per agevolare gli acquisti sul proprio sito e-commerce ufficiale, Samsung consente l’accesso a un finanziamento con Findomestic. Per attivarlo è sufficiente aggiungere il prodotto al carrello e selezionare Findomestic come metodo di pagamento una volta giunti al termine del processo di acquisto, in cassa.

Infine, per assicurare il prodotto acquistato da ogni danno accidentale sarà possibile sottoscrivere la garanzia aggiuntiva Samsung Care+ della durata di due anni (vedi video sotto). Questa va ad aggiungersi, naturalmente, alla garanzia di legge che assicura il prodotto contro eventuali malfunzionamenti e difetti di fabbricazione, anch’essa valida per due anni.