Samsung Flip 2: l’evoluzione della lavagna digitale

Samsung Flip 2 è l’evoluzione della lavagna digitale, intuitiva e facile da usare, dotata di un’applicazione versatile in ambito aziendale, educativo, creativo, retail e non solo, che offre funzionalità avanzate di collaborazione in una semplice interfaccia utente.

Il display mantiene tutte le caratteristiche del modello originale, con un design rinnovato e nuove funzionalità per facilitare la condivisione e il pensiero creativo.

Per favorire la migliore collaborazione tra utenti in luoghi diversi, Samsung ha stretto una partnership con Cisco combinando la soluzione Cisco Webex Teams e Cisco Webex Roomkit Mini con la tecnologia smart signage di Samsung Flip 2.

“Spesso la logistica rende più complicate le riunioni rischiando di ostacolare la collaborazione e la creatività dei partecipanti, determinando la perdita di idee e contributi che potrebbero rivelarsi importanti”, ha dichiarato Martino Mombrini, Direttore Marketing Divisione IT di Samsung Electronics Italia. “I professionisti di oggi non possono permettersi di perdere tempo prezioso scontrandosi con tecnologie complicate, servono soluzioni più potenti e flessibili e Webex on Flip offre infinite possibilità per migliorare la collaborazione. Siamo molto soddisfatti di questa partnership, che si traduce in una soluzione innovativa dotata di una tecnologia che ci permette di aiutare le aziende a lavorare meglio, più velocemente e in modo più smart”.

Webex on Flip, con un’intuitiva user experience, permette con pochi semplici tocchi di passare senza sforzo dalla modalità lavagna alla condivisione dello schermo, per visualizzare ad esempio una presentazione, fino alla funzione di videoconferenza. Webex on Flip consente annotazioni e modifche in tempo reale e bidirezionale, consentendo a coloro che partecipano a meeting e riunioni in diverse località di condividere lo stesso schermo ed effettuare modifiche. Gli utenti possono infatti modificare, co-creare grazie agli strumenti di editing e annotazione, cancellare o aggiungere contenuti allo stesso tempo, rendendo le riunioni più efficienti e collaborative.

Cisco Webex permette agli utenti di utilizzare il proprio laptop o il proprio smartphone con una connessione wireless per una semplice condivisione dei contenuti. Ciò garantisce un funzionamento efficace senza la necessità di hardware aggiuntivo.