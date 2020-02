Samsung Galaxy A11 continua a far parlare di sè. Dopo aver visto le prime immagini all’inizio di febbraio, che avevano rivelato una tripla fotocamera allineata verticalmente nell’angolo in alto a sinistra, oggi arriva un rendering dall’aspetto ufficiale, che ci permette di capire qualcosa in più sul Galaxy A11 e allo stesso tempo ci rivela alcuni dettagli finora sconosciuti di questo smartphone.



L’immagine conferma che il dispositivo del produttore sudcoreano avrà un display con un piccolo foro nell’angolo in alto a sinistra, dove ospiterà la selfie cam. Sul retro, troviamo un lettore fisico di impronte digitali di forma ovale.



SI nota anche il pulsante di accensione e il bilanciere del volume posizionati sul lato destro del telefono, con il jack per cuffie da 3,5 mm nella parte superiore.



Galaxy A11 avrà 128 GB di spazio di archiviazione integrato, offrirà un display Lcd da 6,4 pollici, una fotocamera principale da 13 Megapixel abbinata a un’ottica da 8 Megapixel.

Lo smartphone ha già superato i test per la certificazione della FCC il mese scorso, mostrando una batteria da 4.000 mAh.



Non sappiamo ancora quando Samsung presenterà ufficialmente il Galaxy A11, ma dovrebbe arrivare in India a un prezzo vicino ai 125 euro, con il codice modello SM-A115. Poi sarà la volta degli Stati Uniti.

Fonte