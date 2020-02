Samsung Galaxy A41: tripla fotocamera e display Infinity-U

Continua l’infornata di nuovi Samsung che, giorno dopo giorno, popolano sempre di più il panorama delle gamma 2020 degli smartphone. Questa mattina abbiamo pubblicato i rendering (quasi) ufficiali del Samsung Galaxy A11, che dovrebbe presto uscire in India e Stati Uniti a un prezzo poco supeiore ai 120 euro, mentre ora vi proponiamo alcune immagini dettagliate di Galaxy A41.

Il Galaxy A41 offrirà un, che dovrebbe avere una diagonale tra i 6 “e i 6.1” e ospitare una fotocamera selfie da 25 Megapixel all’interno di una piccola tacca a goccia.

Sul retro, troviamo una tripla fotocamera con un’unità principale da 48 Megapixel. Sul retro manca un lettore di impronte digitali: ciò significa che il telefono verrà fornito con una soluzione in-display o farà affidamento solo sul riconoscimento facciale per l’autenticazione biometrica.



Le immagini ci mostrano anche il bilanciere del volume e il pulsante di accensione, posizionati sul lato destro del telefono, con il cassettino per le schede Sim situato a sinistra. Nella parte inferiore si trova la porta Usb Type-C, affiancata dal jack per cuffie da 3,5 mm, da un altoparlante e dal microfono principale, mentre più sopra c’è un microfono secondario.



Galaxy A41 dovrebbe avere uno spessore di 7,9 mm, con un ulteriore mm da aggiungersi in prossimità della fotocamera, che provoca un piccolo rigonfiamento sulla scocca.

Samsung non ha ancora pubblicato alcuna informazione ufficiale sul Galaxy A41, ma grazie a Geekbench sappiamo che lo smartphone integrerà un chipset Helio P65, con 4 GB di RAM e sarà mosso da Android 10.



Il dispositivo dovrebbe avere 64 GB di memoria di base e una batteria da 3.500 mAh, con ricarica a 15 W.

Fonte