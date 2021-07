Samsung Galaxy F42 5G, in arrivo un nuovo smarphone di gamma media

Il nuovo smartphone di gamma media Samsung Galaxy F42 5G potrebbe essere lanciato presto. Lo apprendiamo grazie al portale Geekbench, che ha rivelato la maggior parte delle specifiche del nuovo dispositivo.

Molto probabilmente si tratterà di una variante del già rilasciato Samsung Galaxy A22 5G. Con esso condividerà lo schermo di 6,6 pollici a 90 Hz, la tripla fotocamera da 48 Megapixel, la selfie cam da 8 Megapixel e la batteria da 5000 mAh con ricarica da 15 W.

La differenza principale consiste nel processore, un MediaTek Dimensity 700. La variante per ora conosciuta possiede 6 GB di RAM, ma è possibile che Samsung rilasci anche una versione da 4 GB. Impiega il sistema operativo Android 11, probabilmente con OneUI 3.0.

Al momento il Samsung Galaxy F42 5G non ha né un prezzo né una data di uscita, ma è probabile che queste saranno annunciate non appena il dispositivo avrà ottenuto tutte le adeguate certificazioni per il mercato mondiale.