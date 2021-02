Samsung Galaxy F62 ufficiale con mega-batteria da 7.000 mAh

Samsung ha avuto un inizio anno vivace nel segmento di fascia alta ma il colosso sudcoreano si sta occupando anche delle altre gamme ed ecco il nuovo Samsung Galaxy F62. Questo smartphone promette di essere un mostro di autonomia con la sua batteria da 7000 mAh dopo il convincente Galaxy M51.

Del nuovo Galaxy F62 si era già parlato all’inizio di febbraio e ora è giunto il momento di confermarne le caratteristiche.

Samsung Galaxy F62 è dotato di un display Full-HD+ Amoled da 6,7 ​​pollici mentre sul retro, un modulo fotografico quadruplo dalla disposizione quadrata occupa l’angolo superiore sinistro del retro in plastica.

Dettaglio interessante, Samsung sta riutilizzando un chip introdotto nel 2019 sulla serie Galaxy Note 10: l’Exynos 9825 inciso a 7 nm, ovvero una versione leggermente migliorata dell’Exynos 9820. Troveremo anche 6 o 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione di 128 GB (espandibile). Nella foto in alto, si nota come il Galaxy F62 offre un sensore principale da 64 Megapixel, accompagnato da un ultra grandangolare, un sensore di profondità e un sensore per le macro rispettivamente di 12, 5 e 5 Megapixel.

Per ricaricare la batteria da 7000 mAh, il telefono è dotato di un caricabatterie da soli 25W. Da notare invece la presenza di un lettore di impronte sul lato e l’interfaccia One UI 3.1 basata su Android 11 come S21, S21+ e S21 Ultra.

Galaxy F62 sarà lanciato in India il 22 febbraio al prezzo suggerito di 23.999 rupie per la versione con 6 GB di RAM e 25.999 rupie per quella con 8 GB, pari a circa 270 e 295 euro tasse escluse. Da non escludere la possibilità che questo modello venga lanciato successivamente nel continente europeo e quindi in Italia proprio come l’M51.