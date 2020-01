È senza dubbio Max Weinbach, autore e sviluppatore di XDA-Developers, il personaggio del momento. Da lui stanno arrivando le informazioni più dirette e importanti relative alla nuova gamma Galaxy S20 e, più in generale, sui nuovi dispositivi di Samsung.



Nella serata di ieri, con una serie di tweet, Max ha pubblicato i prezzi e la disponibilità sia del Samsung Galaxy Z Flip, sia del Samsung Galaxy S20 Ultra. Ma ci sono novità anche sullle Samsung Galaxy Buds+.



Galaxy Z Flip, secondo le informazioni di Weinbach, sarà lanciato ufficialmente il 14 febbraio al prezzo di 1.400 dollari. Negli Stati Uniti il dispositivo potrebbe uscire in esclusiva con l’operatore AT&T, anche se non è chiaro se solo un periodo di tempo limitato o per sempre.



Samsung Galaxy S20, S20 + e S20 Ultra dovrebbero divenire disponibili a partire dal 6 marzo. S20 Ultra dovrebbe costare attorno ai 1.300 dollari. Tutti e tre i modelli Galaxy S20 avranno certtificazione IP68 e usciranno dalla scatola con degli screen protector già installati.

Infine, le cuffiette true wireless Galaxy Buds+ di Samsung arriveranno sul mercato il prossimo mese. Le Buds di nuova generazione offriranno il doppio della durata della batteria delle attuali Galaxy Buds (che assicurano circa 6 ore di carica) e costeranno 149 dollari. Gli auricolari offriranno anche un sistema di “isolamento acustico del rumore” che, come sottolinea Weinbach in un tweet, non deve essere confuso con la cancellazione del rumore.



Curioso notare che la data di lancio del Galaxy Z Flip dovrebbe essere la stessa in cui sarà lanciato anche il Motorola Razr. I preordini di Razr sono iniziati ieri: lo smartphone con schermo pieghevole del brand americano ora di proprietà di Lenovo è al momento in esclusiva con l’operatore Verizon al prezzo di 1.500 dollari.

I prezzi dati da Weinbach sono tutti in dollari, quindi tali valori saranno come sempre sucettibili di aggiustamenti a seconda dei Paesi di commercializzazione.

