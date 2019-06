Samsung Galaxy Fold è “pronto per essere lanciato sul mercato”

La riprogettazione del Samsung Galaxy Fold è quasi terminata. E a dirlo non è uno qualsiasi, ma Kim Seong-cheolil, vicepresidente di Samsung Display.



Quindi ciò significa che presto dovremmo vedere il dispositivo pieghevole nei negozi. Tuttavia, Samsung deve ancora dichiarare una data esatta di ri-lancio.

La compagnia ha smentito le voci di una uscita a luglio, quindi il Fold potrebbe essere lanciato insieme con il Galaxy Note 10 (all’inizio di agosto) o subito dopo tale data.



“La maggior parte dei problemi di visualizzazione sono stati risolti e Galaxy Fold è pronto per essere lanciato sul mercato“, ha dichiarato Kim Seong-cheol. “Il Galaxy Fold, una volta rilasciato, riceverà molta attenzione a livello commerciale“.



Al momento, tuttavia, Samsung non ha ancora annunciato una nuova data di lancio (sono già passate sei settimane dal momento in cui il lancio del telefono era stato rinviato). Il primo smartphone pieghevole della casa coreana avrebbe originariamente dovuto esordire insieme alla gamma Galaxy S10, progetto poi cancellato all’ultimo momento.