Samsung Galaxy Fold: vendute oltre 400 mila unità

Da quando Samsung ha lanciato il Galaxy Fold, il suo primo smartphone con schermo pieghevole al prezzo di oltre 2.000 euro, molti addetti ai lavori si sono chiesti quante unità la società asiatica sarebbe effettivamente riuscita a vendere nel breve periodo.

Dopo tutto, si trattava di una “prima assoluta”, di un dispositivo con caratteristiche tecniche distintive ma allo stesso tempo così diverso dagli altri smartphone in commercio. Il suo iniziale ritardo nel lancio, dovuti soprattutto ad alcuni problemi dello schermo e a qualche eccessiva fragilità della cerniera di chiusura avrebbe potuto influenzare ulteriormente i trend di acquisto.

I primi esemplari sono infatti andati esauriti ma Samsung non aveva mai rivelato, prima d’oggi, quanti ne fossero in realtà stati immessi sul mercato. Dato fondamentale per valutare il successo del prodotto.



Ora, il Ceo di Samsung, DJ Koh, ci ha tolto ogni dubbio. L’alto manager ha dichiarato che i dati di vendita di Fold sono compresi tra 400.000 e 500.000 unità.

Koh lo ha affermato durante una sessione di intervistea al Ces di Las Vegas, attualmente in corso nella città del Nevada. Una cifra che, seppure non altissima rispetto ai volumi ai quali è abituata Samsung, resta comunque sorprendente, proprio considerando la particolarità e il prezzo a cui è disponibile il dispositivo.



A proposito di prezzo, guardando al futuro, si prevede che il Galaxy Fold 2 possa essere proposto a un prezzo di partenza inferiore di circa 1.000 dollari, il che potrebbe attirare l’attenzione di un numero maggiore di consumatori. Il secondo smartphone pieghevole di Samsung dovrebbe essere svelato l’11 febbraio insieme alla nuova gamma S20.

Fonte