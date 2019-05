Samsung Galaxy Note 10: come sarà davanti… e dietro

Continuano abbondanti i leaks dedicati al Samsung Galaxy Note 10, lo smartphone del produttore coreano che sarà presentato nel corso dell’estate.

Ieri, il portale Gsm Arena ha pubblicato alcune indiscrezioni su come sarà il comparto fotografico principale del dispositivo, coadiuvandolo con un rendering grafico di come funzioneranno le diverse camere. Salta all’occhio il cambiamento della disposizione dei sensori: se fino ad ora Samsung aveva optato per tre sensori orizzontali, neo Note 10 gli stessi dovrebbero invece essere posizionati verticalmente.

Dunque se ieri abbiamo ricevuto nuove informazioni sulla parte posteriore del Note 10, oggi è filtrata un’mmagine, proveniente da Ben Geskin. Non si tratta di un leak ma di un rendering grafico costruito in base alle informazioni fino ad oggi più gettonate che mostra il display. Anche qui, contrariamente a quello che avremmo potuto attenderci, c’è un cambio di rotta: la doppia camera selfie vita su Galaxy S10+ sembra sparire, laasciando il posto a un singolo sensore frontale.

Da Ice Universe, altro importante leaker, giunge infine una conferma. Ci saranno due versioni di Galaxy Note 10: una standard e una Pro. Ne potrebbe arrivare una terza con connettività 5G, ma solo nei Paesi in cui le reti di nuova generazione saranno partite.