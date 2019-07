Samsung Galaxy Note 10: immagini e… un nuovo modello

Quelle che pubblichiamo oggi dovrebbero essere le immagini ufficiali del Galaxy Note 10, attesissimo top di gamma di Samsung che verrà presentato ufficialmente al pubblico il 7 agosto. A svelarle è Ishan Agarwal del sito straniero MysmartPrice che le ha postate sul suo profilo twitter.

Il Galaxy Note 10 adotta lo stesso design con schermo curvo utilizzato nei precedenti dispositivi Note, ma il fronte presenta ora un display edge-to-edge con foro centrale.

Sul retro del dispositivo si vede invece un triplo sensore fotografico. Questo suggerisce sia che le voci di una configurazione quad-camera – tra cui una quarta fotocamera 3D di profondità (ToF) – erano infondate oppure, che l’immagine si riferisce al modello “piccolo” da 6,28 pollici, come riportato da Roland Quandt del sito web WinFuture.

Secondo le indiscrezioni, infatti, Samsung potrebbe lanciare anche un Note 10 più grande, con display da 6,75 pollici. Questo modello potrebbe portare in dote la quarta fotocamera per la profondità (Tof) anticipando di fatto Apple sia su questa tecnologia (utilissima anche per la rivelazione del volto) sia sul 5G, altra feature che dovrebbe arrivare sul Galaxy Note 10. Sul retro non c’è inoltre traccia del sensore di impronte che debutterà quindi al di sotto del display.