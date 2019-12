Galaxy S10 Lite: il manuale ufficiale ne rivela tutti i segreti

Samsung sta lavorando da alcuni mesi a una variante economica del suo top di gamma Galaxy S10. Questo dispositivo, la cui siglia identificativa è SM-G770F, si chiamerà Galaxy S10 Lite.



E se in passato si è speculato molto sulle caratteristiche del nuovo dispositivo, ora con la disponibilità ufficiale del manuale, di Galaxy S10 Lite sappiamo quasi tutto.

Dal documento non trapela nulla di straordinario, semplicemente la conferma di un cambiamento di design che, con molta probabilità, vedremo sulla maggior parte dei dispositivi Samsung nel corso del 2020.

Il manuale utente del Galaxy S10 Lite fornisce alcuni suggerimenti sul design.

Il manuale utente è in portoghese ma le immagini a supporto sono più che chiare e mostrano che il Galaxy S10 Lite avrà un foro centrale nella parte alta del display dove sarà ospitata la fotocamera frontale. Inoltre tutti i pulsanti hardware sono posizionati sul lato destro del telefono, come già visto su altri dispositivi come il Galaxy A51.

Samsung dovrebbe optare per lo stesso posizionamento dei pulsanti anche per la prossima serie Galaxy S11 ma potrebbe addirittura esterendere tale design anche agli altri modelli della serie Galaxy A.

La configurazione a tripla fotocamera posteriore è composta da ottiche poste verticalmente una sull’altra, come sul Galaxy Note 10/10+. Samsung inoltre integrerà nel dispositivo sia la connettività Nfc sia quella MST per Samsung Pay.

Per quanto riguarda le specifiche, lo smartphone dovrebbe essere mosso da un processore Snapdragon 855 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il telefono sarà dotato di un display Full HD+ da 6,7 ​​pollici e di una batteria da 4.500 mAh.

La tripla fotocamera è così assortita: c’è un sensore primario da 48 Megapixel, un obiettivo ultra-wide da 12 Megapixel e un macro da 5 Megapixel.



Samsung dovrebbe presentare il Galaxy S10 Lite al CES 2020 a gennaio. Lo smartphone dovrebbe costare 679 euro ed arrivare sul mercato nelle prossime settimane.