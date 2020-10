Esce oggi il Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition): la promo di vendita

I Samsung Galaxy S20 FE (scheda tecnica qui) è da oggi in vendita in Italia. E per l’occasione Samsung presenta una promozione dedicata a tutti i dispositivi top di gamma della serie Galaxy, tra i quali smartphone, tablet e notebook.

Da oggi fino al 25 ottobre 2020, collegandosi al sito Samsung.com o accedendo all’app Samsung Members sarà possibile ottenere un buono sconto fino a 400 euro sull’acquisto di selezionati prodotti Galaxy.

Per usufruire del bonus, riscattabile entro il 30 ottobre 2020, basta inserire il codice alfanumerico prima di concludere l’acquisto sullo shop online di Samsung.com, o presentare il codice a barre in formato cartaceo o direttamente dallo schermo del proprio device negli store fisici dove verrà scalato immediatamente dall’importo totale in cassa.

Un bonus anche per Galaxy S20 SE

Tra i prodotti selezionati per questa esclusiva promozione, sarà possibile acquistare l’ultimo arrivato, lo smartphone Galaxy S20 FE.

Chi sceglierà di acquistare uno smartphone Galaxy S20, S20+ o S20 FE (sia nella versione 4G sia in quella 5G), otterrà un bonus pari a 100 euro.

È inoltre possibile ricevere un buono sconto di 100 euro anche per l’acquisto di un Samsung Tab S6 Lite (in entrambi le versioni 4G e Wi-Fi).

Il bonus avrà, invece, un valore pari a 200 euro se i consumatori sceglieranno di acquistare uno smartphone Galaxy S20 Ultra 5G oppure un Note20 o Note20 Ultra 5G.

Il bonus di 200€ è disponibile anche per Galaxy Tab S7 e Tab S7+.

Un bonus da 400 euro per i notebook

Per chi, infine, sceglierà di acquistare un notebook il valore del bonus arriverà ad essere pari a 400 euro. In particolare, i prodotti selezionati per questa promozione sono Galaxy Book S (Intel), Book Flex e Book Ion.