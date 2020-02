Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G ufficiali. Specifiche e video

Samsung ha presentato la sua nuova gamma flagship Galaxy S20 che comprende tre modelli: Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G.

Gli smartphone si contraddistinguono per una importante dotazione fotografica, ampi display e batterie potenti (4.000, 4.500 e 5.000 mAh rispettivamente), in grado di assicurare maggiore autonomia.

I tre modelli hanno in comune il processore Exynos 990, un octa core con frequenza massima di 2,73 GHz, la certificazione IP68 e la possibilità di espandere la propria memoria con schede microSD fino a 1 TB.

Inoltre, tutti i modelli sono dotati di connettività 5G (i modelli S20 e S20+ possono essere acquistati anche in versione 4G/Lte).

Galaxy S20 Ultra 5G

È il modello top della linea, dotato di un display da 6,9 pollici (Dynamic Amoled, con densità di 512 ppi) e di una fotocamera a quattro sensori, così configurati:

Un’ottica principale da 108 Megapixel, una ultra wide da 12 Megapixel, un tele da 48 Megapixel e un sensore di profondità.

Le ottiche impiegano la tecnologia di pixel binning 9-1, che raggruppa i pixel in cluster di 9 utilizzandoli come fossero un unico pixel di grandi dimensioni, in grado di catturare un miglior dettaglio.

Lo smartphone è in grado di effettuare uno zoom fino a 10x ottico e 100x digitale. Al di là dei numeri, sono tante le nuove funzioni introdotte da Samsung con l’obiettivo di rendere lo scatto più facile e dare al consumatore la possibilità di ottenere un buon risultato fotografico a prescindere dalle condizioni di utilizzo. Interessante la possibilità di effettuare una foto utilizzando tutti i sensori per poi scegliere il risultato preferito.

È poi possibile, attraverso il pinch-to-zoom, con le due dita, allargare una foto in cerca di un dettaglio, facendo click su un’apposita icona, ottenere una nuova immagine. Inoltre, il cellulare è in grado di girare video a 8K con una migliorata stabilizzazione e realizza il timelaps notturni.

S20 Ultra 5G è infine dotato di una fotocamera anteriore da 40 Megapixel (F/2.2).

Galaxy S20 e S20+

Il Galaxy S20+ vede invece la presenza di una camera da 64+12+12 Megapixel (più sensore di profondità), mentre S20 offre una tripla fotocamera da 64+12+12 Megapixel. S20 offre un display da 6,2” mentre S20+ ha uno schermo da 6,7. Entrambi offrono una selfie camera da 10 Megapixel. Tutti i modelli hanno il riconoscimento delle impronte digitali (ultrasonic) sotto al display, lo sblocco con il riconoscimento del viso e il barometro.

In tema di audio è possibile godersi una colonna sonora personalizzata basata sulla propria routine,grazie a una nuova integrazione tra Spotify e Bixby Routines. In più, la funzione Music Share consente di collegarsi al dispositivo di un amico tramite Bluetooth per controllare la musica riprodotta in auto o da un altoparlante.

Su Galaxy S20 è possibile videochattare più facilmente. Grazie alla connettività 5G, Galaxy S20 offre un’integrazione esclusiva con Google Duo. L’app Duo può essere utilizata per avviare una videochiamata e godersi la qualità Full HD. Google Duo è compatibile con tutti i sistemi operativi, quindi non si è limitati rispetto alle persone con le quali avviare una chat video.

Prezzi, pre-ordini e disponibilità

Gli smartphone saranno in prevendita a partire dall’11 febbraio e arriveranno sul mercato il 13 marzo. Di seguito i prezzi e le versioni:

Samsung Galaxy S20, 4G, 8/128 GB: 929 euro

Samsung Galaxy S20, 5G, 12/128 GB: 1.029 euro

Colori: Grey, Blue, Pink, [White (Samsung.com)]

Samsung Galaxy S20+, 4G, 8/128 GB: 1.029 euro

Samsung Galaxy S20+, 5G, 12/128 GB: 1.129 euro

Samsung Galaxy S20+, 5G, 12/512 GB: 1.279 euro (solo sito Samsung)

Colori: Black, Grey, Blue [White (Samsung.com)]

Samsung Galaxy S20 Ultra, 5G, 12/128 GB: 1.379 euro

Samsung Galaxy S20 Ultra, 5G, 16/512 GB: 1.579 euro

Colori: Black, Grey

Tutti coloro che acquisteranno in pre-ordine un modello Galaxy S20+ o Galaxy S20 Ultra, dall’11 febbraio all’8 marzo, riceveranno in regalo le nuove cuffiette Bluetooth true wireless Galaxy Buds+.

Gli smartphone saranno in vendita a partire dal 13 marzo.

Galaxy Buds+

Samsung ha anche presentato la nuova versione dei suoi auricolari true wireless, Galaxy Buds+. Ottimizzati da AKG, gli auricolari Galaxy Buds+ dispongono di altoparlanti dinamici a due vie; tre microfoni per una qualità del suono e della voce senza pari; e una durata della batteria incredibilmente lunga: 11 ore da Galaxy Buds+ e altre 11 ore nel case. L’app degli auricolari, “Galaxy Buds+”, è ora compatibile con iOS.