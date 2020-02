Samsung Galaxy S20 Ultra 5G sta per ricevere il suo primo aggiornamento software. La distribuzione del nuovo firmware è attualmente in fase di rilascio in Corea del Sud, e porta con sé alcuni miglioramenti della qualità della fotocamera. Inoltre, la funzionalità di flash automatico è stata migliorata.



L’installazione dell’aggiornamento, che ha un peso di418 MB, porta anche con sè le ultime patch di sicurezza (di marzo 2020) di Google, non ancora distribuite ufficialmente.



La versione del nuovo firmware ha il numero G988NKSU1ATBR. Il software dovrebbe anche portare una migliore taratura del sistema di punta e scatto che, in qualche situazione, si rivela ancora un po’ lento nell’autofocus.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G è al momento disponibile solo in prevendita ma arriverà sul mercato il 13 marzo.

Fonte