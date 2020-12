Dopo i numerosi rendering dei modelli Samsung Galaxy S21 trapelati nelle ultime settimane, video rubati e video ufficiali, oggi vi proponiamo una clip relativa al modello Galaxy S21+ 5G (funzionante), apparsa in un video di hands on pubblicato dallo YouTuber Random Stuff 2.

Il video mostra con molta chiarezza le cornici super sottili dello smartphone, che viene definito “davvero buono“, anche se le fotocamere catturerebbero immagini con colori saturi.

Un dato che non può certo rappresentare una sorpresa dal momento che il telefono sembra essere un’unità di pre-produzione e quasi sicuramente non è dotato del firmware definitivo.

Lo YouTuber afferma inoltre che la batteria del Galaxy S21+ 5G è “davvero buona” e può “reggere facilmente per un giorno intero“.

Nel corso del video viene anche fatto girare il software Geekbench 5 che sembra mostrare la presenza del SoC Snapdragon 888 ottenendo rispettivamente 1.115 e 3.326 punti nei test single e multi-core.

In un video separato (che pubblichiamo qui sopra), lo YouTuber mostra l’S21+ 5G vicino all’iPhone 12 Pro, comparando i risultati ottenuti con la fotocamera.