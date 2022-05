I Samsung Galaxy S21 ricevono l’aggiornamento delle patch di sicurezza Android di maggio

Samsung è stato il primo brand di smartphone a distribuire le nuove patch di sicurezza Android di maggio. La casa sudcoreana, infatti, ha rilasciato le patch di sicurezza Android di maggio 2022 per i suoi dispositivi della gamma Galaxy S22. La distribuzione è iniziata alla fine della scorsa settimana.

Ora è a volta della serie Galaxy S21 a ricevere l’ultima patch di sicurezza Android per mezzo di un nuovo aggiornamento software. La nuova build ha la versione firmware G991BXXU5CVDD ed è attualmente in fase di distribuzione per i modelli Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra nel nostro Paese.



L’Italia è dunque la prima nazione in cui avviene la release, ma il rollout dovrebbe estendersi ad altri Paesi europei nei prossimi giorni.

Chi non ha ancora ricevuto il nuovo aggiornamento sul proprio S21/S21+/S21 Ultra, può verificarne la presenza manualmente andando nel menù Impostazioni > Aggiornamento software del tuo telefono.