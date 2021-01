Samsung Galaxy S21: bene le prevendite in Corea del Sud

Giovedì scorso Samsung ha presentato i suoi nuovi smartphone Galaxy S21 (S21, S21+ e S21 Ultra 5G) e ha immediatamente attivato la prevendita dei tre modelli disponibili.



A una settimana di distanza cominciano ad arrivare i primi dati relativi alla risposta dei consumatori. Gli analisti del settore in Corea del Sud – come riporta il The Korea Herald – affermano che i dispositivi di Samsung starebbero ricevendo il 15-20% di ordini in più rispetto alla linea Galaxy S20 presentata lo scorso anno.



L’aumento maggiore proviene da coloro che scelgono telefoni presenti sul mercato libero, mentre i preordini effettuati tramite le offerte degli opearatori rimangono invariati.



Nel 2020, solo il 10% dei telefoni preordinati in Corea del Sud provenivano dal retail. Quest’anno l’interesse per questo segmento è triplicato. La spinta è stata stimolata anche da Samsung: l’azienda sudcoreana, ad esempio, offre colori esclusivi per il Galaxy S21 Ultra disponibili sul suo sito web.

Al momento non ci sono ancora informazioni dettagliate su quale sia il modello più ordinato dei tre disponibili.



Gli osservatori ritengono che Galaxy S21 otterrà prestazioni con grande probabilità migliori risultati del Galaxy S20, anche se non dovrebbe raggiungere i numeri fatti registrare nel 2019 dalla gamma Galaxy S10.

Samsung Smartphone Galaxy S21... La confezione contiene anche il caricabatterie da 25W...

Samsung Smartphone Galaxy S21... La confezione contiene anche il caricabatterie da 25W...

Samsung Smartphone Galaxy S21... La confezione contiene anche il caricabatterie da 25W...

Samsung Smartphone Galaxy S21... La confezione contiene anche il caricabatterie da 25W...

Samsung Smartphone Galaxy S21... La confezione contiene anche il caricabatterie da 25W...

Samsung Smartphone Galaxy S21... La confezione contiene anche il caricabatterie da 25W...

Samsung Smartphone Galaxy S21+... La confezione contiene anche il caricabatterie da 25W...

Samsung Smartphone Galaxy S21+... La confezione contiene anche il caricabatterie da 25W...

Samsung Smartphone Galaxy S21... La confezione contiene anche il caricabatterie da 25W...